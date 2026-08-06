Ž. Pinskuvienė įsileido į savo namus: parodė, kaip ankstų rytą lepina vyrą Joną

Dar prieš išvykdama į darbus Ž. Pinskuvienė pasirūpino, kad atsikėlusį vyrą namuose pasitiktų ką tik iškepto skanėsto kvapas. Šia akimirka merė pasidalijo vaizdo įraše, tačiau iškart neatskleidė, ką ruošia.
„Šįryt mano Jonuką pažadins fantastinis kvapas... Dedu į orkaitę, važiuoju į darbus, jis atsibunda, o čia kvepia! Receptu pasidalinsiu“, – intriguodama pažadėjo Ž. Pinskuvienė.
Pažadą politikė netrukus ištesėjo. Paaiškėjo, kad rytinei staigmenai ji pasirinko citrinines bandeles su mėlynių įdaru. Ž. Pinskuvienė nurodė, kad būtent šį kepinį itin mėgsta jos vyras, o receptu vėliau pasidalijo ir su savo sekėjais.
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Tačiau virtuvėje užfiksuota šeimyniška akimirka tapo proga paliesti ir kur kas platesnę temą. Ž. Pinskuvienė savo auditorijos paklausė, kiek dėmesio santykiuose skiriama vyrų norams bei jų poreikiui jaustis mylimiems.
„Dažnai kalbame apie tai, ko nori moterys, bet ar pakankamai susimąstome, ko reikia vyrui, kad jis jaustųsi mylimas? Ar vyrai taip pat mėgsta būti lepinami, tik apie tai kalba rečiau? Ką manote jūs?“.
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Pasidalijo ir receptu
Kaip ir buvo pažadėjusi, Ž. Pinskuvienė nuo sekėjų nenuslėpė ir citrininių bandelių su mėlynių įdaru recepto. Iš nurodyto produktų kiekio galima iškepti apie 12 bandelių.
Mėlynių įdarui reikės:
320 g šaldytų mėlynių; 80 g cukraus; 1½ valg. š. citrinų sulčių; 12 g kukurūzų krakmolo; 1 valg. š. vandens.
Tešlai reikės:
568 g kvietinių miltų; 65 g cukraus; 1 valg. š. tarkuotos citrinos žievelės; 11 g sausų mielių; 10 g druskos; 1 kiaušinio; 300 ml pieno; 2 valg. š. neutralaus skonio aliejaus; 28 g minkšto sviesto; šlakelio vandens, jeigu tešla būtų per sausa.
Glaistui reikės:
120 g cukraus pudros; 2 valg. š. natūralaus jogurto; 1 valg. š. mėlynių įdaro; truputį vanilės; žiupsnelio druskos; citrinos žievelės papuošti.
Gaminimas
Pirmiausia paruoškite mėlynių įdarą. Į puodą suberkite mėlynes ir cukrų, supilkite citrinų sultis. Kelias minutes pakaitinkite, kad uogos suminkštėtų ir išleistų sultis.
Atskirai kukurūzų krakmolą išmaišykite su šaukštu vandens ir supilkite į mėlynių masę. Maišydami kaitinkite, kol ji sutirštės. Šaukštą paruošto įdaro atidėkite – jo vėliau prireiks glaistui. Likusią dalį atvėsinkite ir dėkite į šaldytuvą.
Ruošiant tešlą visus jai skirtus ingredientus sudėkite į didelį dubenį ir minkykite maždaug 10–15 minučių. Tešla turėtų būti minkšta ir elastinga, gali šiek tiek lipti prie rankų. Jei ji atrodo pernelyg sausa, įpilkite šlakelį vandens.
Paruoštą tešlą uždenkite ir maždaug 1–2 valandoms palikite šiltoje vietoje, kad gerai pakiltų.
Pakilusią tešlą iškočiokite į didelį stačiakampį ir ant jo paskirstykite atvėsusį mėlynių įdarą, kraštuose palikdami šiek tiek laisvos vietos.
Tuomet tešlą susukite į vyniotinį ir supjaustykite į 12 dalių. Bandeles sudėkite į kepimo formą, uždenkite ir dar 30–60 minučių palikite kilti.
Kepkite iki 175 °C įkaitintoje orkaitėje maždaug 23–27 minutes, kol bandelės gražiai pagels. Iškepusias trumpam palikite pravėsti.
Galiausiai paruoškite glaistą – sumaišykite cukraus pudrą, natūralų jogurtą, anksčiau atidėtą šaukštą mėlynių įdaro, vanilę ir žiupsnelį druskos. Juo apliekite pravėsusias bandeles, o viršų papuoškite tarkuota citrinos žievele.
Sulaukė sekėjų reakcijų
Ž. Pinskuvienės pasidalytas vaizdo įrašas neliko nepastebėtas ir jos sekėjų. Komentarų skiltyje netruko pasipilti reakcijos – vieni gyrė politikės rūpestį sutuoktiniu, kiti į situaciją pažvelgė su humoru.
„Va čia tai Moteris,visomis prasmėmis“, – rašė viena internautė.
Kita atkreipė dėmesį į, jos manymu, paprastus dalykus, kurie santykiuose svarbūs vyrams.
„O juk vyrams iš tikro reikia labai nedaug ir paprastų dalykų – šiek tiek švelnumo, gal vakarienės namie, o svarbiausia geras žodis ir pasitikėjimas bei vertinimas vyro pastangų šeimos labui!“ – svarstė ji.
Kiti sekėjai dėmesį atkreipė ne tik į Ž. Pinskuvienės paruoštą staigmeną vyrui, bet ir į jos namų aplinką.
„Puikiai atrodot , šiuolaikiškai...Virtuvė kokia graži...“, – rašoma viename komentare.
„Kaip visada– žavinga Živilė. Puiki šeimininkė ne tik savo miestelio, bet ir šeimos“, – komplimentų negailėjo dar viena internautė.