Šunų veisimas – profesionalus hobis, kuriam būtini mokymai: štai ką reikia žinoti

O šalia šios pompastikos ir paradoksas: daugumai veisėjų šunų veisimas tėra mylimas hobis! Tik jie vertina jį ne kaip paprastą hobį – šunų veisėjų nuomone, tai yra profesionalus hobis. O jeigu profesionalus, be žinių ir išankstinio pasirengimo – nė iš vietos.

Lietuvos kinologų draugijos (LKD) šunų veisėjams mokymai reiškia būtinybę ir pareigą. Be to, norintys registruoti šunų veislyno statusą, yra įpareigoti (ir vėl tas žodis įsipareigojimas...) išklausyti bent keturias paskaitas gyvūnų sveikatos, mitybos, elgsenos, socializacijos klausimais.

„Įgytos žinios didina veisėjų atsakomybę ir padeda užtikrinti veisiamų šunų gerovę. Tai labai svarbi veisėjų darbo dalis, jie tam skiria savo laiką, lėšas, – sako LKD Mokymo centro vadovė Daiva Kvedarienė. – Paskaitas veisėjams skaito kinologų bendruomenėje autoritetą turintys, patyrę specialistai. Karantino metu šie mokymai nenutrūko, jie vyko nuotoliniu būdu“.

Paskaitose veisėjams, kas jas beskaitytų – veterinarijos, šunų mitybos ar dresūros specialistai – visada pabrėžiamos kinologijos vertybės: veisėjų atsakomybė, gyvūnų gerovė, ligų prevencija.

Veterinarijos specialisto Karolio Vainalavičiaus (skaitė paskaitą apie šunų sąnarių ir kaulų ligas) nuomone, veisėjų švietimas yra būtinas: „Niekas nestovi vietoje, viskas keičiasi, taip yra ir su gyvūnų gydymo galimybėmis. Manau, šeimininkams nebūtina smulkiai žinoti apie kažkokias ligas ar jų gydymą, tačiau žinoti, kaip jas atpažinti, kada kreiptis į veterinarijos specialistus, būtina. Todėl ir vedam seminarus neskaičiuodami, kiek tai duos naudos klinikai, ar kiek pritrauks naujų klientų. Mums svarbiausia, kad tose veterinarijos srityse, kuriose specializuojamės, gyvūnų augintojai būtų informuoti, kada ir ką daryti. Gaila, bet mes vis dar dažnokai sulaukiam uždelstų atvejų, kuriuos anksčiau pastebėjus, gydymas būtų paprastesnis, efektyvesnis, sumažėtų komplikacijų“.

Kaip darbuotojų atsitraukimą nuo tiesioginių pareigų vertina UAB „Kaivana“ vadovas Algirdas Gelžinis, juk vis dėlto nemažai laiko atima pasirengimas paskaitoms, o ir pati paskaita veisėjams kartais užtrunka 2-3 valandas, nes klausimų jie visada turi labai daug.

„Švietimas ir žinios dar niekada nepamaišė niekam, jų niekada nebūna per daug, – pažymi Algirdas Gelžinis, – Galbūt veisėjai, įgiję žinių, išvengs klaidų, įsigydami naujus gyvūnus veisimui, taigi, išvengs problemų dar joms neprasidėjus. Šios žinios taip pat pravers bendraujant su jau parduotų augintinių šeimininkais arba besidominčiais jų veisiamais gyvūnais“.

Pasak A. Gelžinio, „Kaivana“ niekada nebuvo tik verslas ar pinigų kalykla, nes tai gimė iš hobio – profesionalaus hobio – ir todėl šiandien net sunku atskirti, kur prasideda ir baigiasi darbas, o kur prasideda hobis ir malonumas: „Dalintis savo žiniomis ir patirtimi yra vienas maloniausių dalykų šioje veikloje. Nes būtent tada pajunti ir supranti, kad jau kažką pasiekėm ir tuo galim dalintis. Be to, geri darbai ar poelgiai niekur nedingsta, jie tarsi „nusėda“ tam tikrose vietose ir praverčia ateityje, kai to net nesitiki“.

LKD Mokymo centro vadovė D. Kvedarienė įsitikinusi, kad savo žiniomis besidalijantys veterinarijos, mitybos ir kiti specialistai formuoja kinologijos vertybes, o šios vertybės padeda veisėjams priimti tinkamus sprendimus, padrąsina veisėjus, ypač pradedančiuosius: „Veisėjų mokymai, kaip paprastai ir būna bet kurioje švietimo srityje, yra nukreipti į ateitį, nes tik turėdami žinių mes galime kokybiškai, profesionaliai atlikti savo darbą. Todėl visada džiugu matyti aktyviai į mokymus besiregistruojančius ir pradedančiuosius, ir patyrusius veisėjus, šia proga norisi padėkoti jiems visiems ir, žinoma, lektoriams“.

Ateinantį rudenį LKD Mokymo centras vėl atnaujins veisėjų mokymus, žadama ir naujovių.