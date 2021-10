Panevėžio gyvūnų prieglauda sulaukė svečių ne tuščiomis rankomis

Kaip ir kiekvienais metais, Pasaulinei gyvūnų dienai paminėti, Panevėžio gyvūnų globos draugija surengė Atvirų durų dieną ir sulaukė visų keturkojų – šunų ir kačių – mylėtojų.

Sulaukė daug svečių

Panevėžio gyvūnų globos draugijos vadovė Rūta Liberienė naujineų portalui JP džiaugėsi visais svečiais, o ypatingai gyrė tuos, kurie nepatingėjo atsivežti savo augintinių, kuriuos pasiėmė iš prieglaudos.

„Sulaukėme pačių įvairiausių lankytojų: kas su dovanomis, kas norėdami suteikti naujus namus prieglaudinukui, kas su savo augintiniais. Ypač džiaugiuosi tais, kurie į namus globoti pasiėmė augintinius iš prieglaudos. Svečiai būriais traukė nuo pat sekmadienio ryto. Jau nebesuskaičiuojame, kas kiek ir ką atvežė dovanų. Viską suskaičiuosime pasibaigus renginiui“, – pasakojo R. Liberienė.

Susipažino su prieglauda

Pasak jos, Atvirų durų diena skirta tam, kad žmonės susipažintų, pamatytų, kaip atrodo prieglauda, kokioms reikmėms išleidžiami žmonių paaukoti pinigai, kokie darbai atlikti ir kas dar nepadaryta, kokie planuojami vykdyti darbai ateityje.

„Be to, tai galimybė susipažinti bei pasidžiaugti prieglaudos keturkojais, pabendrauti su savanoriais ir kitais gyvūnų mylėtojais. Svarbiausia, kad per šį renginį, žmonės nusprendė pasiimti iš prieglaudos augintinius – šunys. Be to, pažadėjo pasiimti ir kates. Tik kol kas negalime jų atiduoti – jas atiduosime po veterinarų apžiūros, paskiepytas, kad galėtų žmonės ramiai auginti namuose“, – džiaugėsi R. Liberienė svečiais, kurie nusprendė priglobti prieglaudos augintinius.

Panevėžio gyvūnų prieglauda sulaukė ir ypatingų svečių. Specialius pasirodymus surengė Panevėžio šunų mylėtojų klubas „Lunaris“, agility komanda „Džiugas“.