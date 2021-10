„Mūsų komandą sudarė keturi belgų aviganiai: du griunendaliai, terviurenas ir lakenua ir net trys jų tapo Pasaulio nugalėtojais. Du mūsų šunys ir kartu su mumis vykusios Ingos Capės griunendalis. Tokios sėkmės nesitikėjome“, – prisipažįsta Audronė Rutkauskienė.

Apie pasiekimus Pasaulinėje šunų parodoje ir ateities planus – pokalbis su belgų aviganių gerbėjais alytiškiais Audrone ir Kęstučiu Rutkauskais.

– Turbūt nėra šunų mylėtojų, kurie nesvajotų apie savo augintinio pergalę šunų parodoje ar sporto varžybose, o judviejų šunys – lakenua ir terviurenė tapo 2021 m. Pasaulio nugalėtojomis...

Audronė: Važiuodami į šunų parodas ar varžybas stengiamės daryti viską, ką galime geriausio. Atsakingai ruošėmės ir Pasaulinei šunų parodai, kuri vyko spalio pradžioje Čekijoje. Kad įmanoma laimėti, pasvajodavome, tačiau manėme, jog tai galėtų įvykti po metų, gal po dvejų, nes mūsų šunys dar jauni. Mūsų terviurenei Bjelle Nakties Furija, kurią išveisė Asta Marčiukaitienė, netrukus sueis dveji, o lakenua Special Sushi D‘Eroudur, kurios veisėja yra Christine Bouchat, jau dveji metai.

– Ar tai didžiausias jūsų šunų pasiekimas ir, apskritai, ar seniai jūs su šunimis?

Audronė: Šunimis užsiimame daugiau kaip dvidešimt metų, o parodomis domėtis ir jose dalyvauti pradėjome palyginti neseniai, prieš ketverius metus. Didelis pasiekimas buvo su terviurene Vini (Bjelle Nakties Furija) šių metų vasarą belgų aviganių specializuotoje parodoje Prancūzijoje laimėti pirmąją vietą pereinamojoje klasėje. Konkurencija buvo didelė – parodoje varžėsi net 508 (!) belgų aviganiai.

Tai viena didžiausių specializuotų belgų aviganių parodų pasaulyje, kur gali sutikti garsiausių belgų aviganių veislynų atstovų iš Belgijos, Prancūzijos, Olandijos, JAV ir kitų šalių. Šioje specializuotoje parodoje taip pat laikomi socializacijos, šūvio, ganymo instinktų testai, vyksta varžybos. Specializuotoje parodoje Prancūzijoje dalyvavo keturi belgų aviganiai iš Lietuvos.

– Sakoma, kad belgų aviganiai gimę dirbti. Imlūs dresūrai. Greitos reakcijos. Visada aktyvūs. Ištvermingi. Labai sportiški. Taigi, peršasi mintis, kad su jais nori nenori turi sportuoti. Kokiu sportu užsiimate ir kokie jūsų pasiekimai? Kokius mokymus lankėte, kur įgijote patirties?

Kęstutis: Niekada neturėjom tikslo, kad mūsų šunys būtų vien tik grožio konkursų podiumų žvaigždės. Mus visada traukė sportas, todėl domimės IGP, agility, frisbee, obedience ir kitomis šunų sporto šakomis. Nepraleidžiame progos pasisemti žinių iš įvairių sričių specialistų – lankėme Uwe Wehner (Vokietija), Gerard O‘Shea (Švedija), Hans Verbruggen (Belgija), Stefan Van Meensel (Belgija), Teemu Parviainen (Suomija) ir kitų specialistų teorinius bei praktinius mokymus. Šią vasarą pirmą kartą Alytuje organizavome Baltijos šalių šunų lėkščiasvydžio vieną iš etapų.

– Šunų veislių – šimtai, o jūs pasirinkote belgų aviganius. Kodėl?

Kęstutis: Draugystė su belgų aviganiais prasidėjo daugiau kaip prieš 13 metų. Mums patinka aktyviai gyventi, todėl pasirinkome aktyvius, sportiškus šunis. Pirmieji mūsų namuose atsirado malinua. Griunendalių ir terviurenų kalytes įsigijome šunų vikrumo varžyboms (agility). Iki pilnos belgų aviganių „kolekcijos“, o gal – laimės (Juokiasi – Red.), trūko tik rečiausio porūšio – lakenua. Pradėję daugiau domėtis šiais šunimis, radome lakenua veislyną Belgijoje, iš kurio ir atvyko pirmieji du lakenua į Lietuvą. Šiuo metu mūsų namuose gyvena visi keturi belgų aviganių veislės atstovai.

– Kokie jūsų planai, svajonės?

Audronė: Smagu, kad mūsų šunys taip puikiai įvertinti, bet to pernelyg nesureikšminame. Jeigu situacija su COVID-19 nepasikeis į blogąją pusę, dar šiais metais laukia keletas svarbių startų. Be to, atnaujinome Alytaus šunų mylėtojų klubo „Bosko“ veiklą, organizuojame bei dalyvaujame įvairiuose renginiuose su šunimis – planų ir veiklos turime daug, o didžiausia mūsų, kaip ir kitų veisėjų, svajonė – veisti tokius šunis, kurie būtų pripažįstami, puikiai vertinami pasaulyje ir gal net taptų pasaulio nugalėtojais.

2021 m. Pasaulio nugalėtojais taip pat tapo valų korgis pembrukas Je-Suis-Kylie-Minogue des Contamines (R. Masiokaitė); šiperkė Altin Tay Maverick (S. Valoueva); ilgaplaukė čihuahua I'm Trevoritta Mom Hope Svajonių Angelas (E. Čeilutkienė, A. Kamenskaja); rusų ilgaplaukis žaisliukas Razzmatazz Betelgeize (A. Ivanova); argentiniečių dogas Gisbert Cikuta (A. Nasevič), belgų aviganis griunendalis Inky Iceberg Alias Dakota (I. Capė).