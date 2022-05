Kanų „Palmės šunelio“ apdovanojimuose pagerbtas ukrainiečių Patronas

„Palmės šunelio“ prizas, kuriuo Kano kino festivalyje apdovanojami geriausiai pasirodę šunys, penktadienį buvo įteiktas jau 21-ąjį kartą. Šis apdovanojimas yra šuniška pagrindinio festivalio prizo, „Palmės šakelės“, versija, kurios kone taip pat trokštama.

„Tai pati svarbiausia ir daugiausiai dėmesio sulaukianti didžiojo ekrano šunų šventė“, – sakė ceremonijos vedėjas Toby Rose'as, prisidėjęs prie šio apdovanojimo steigimo 2001 metais.

Pagrindinis apdovanojimas – raudonas odinis antkaklis – šiemet atiteko Brit, pūkuotai sidabrinio pudelio patelei, atlikusiai vaidmenį debiutuojančių režisierių Riley Keough ir Ginos Gammel juostoje „Karo ponis“.

R. Keough, kuri yra Elvio Presley vaikaitė, priėmė šį apdovanojimą dalyvaudama ceremonijoje vaizdo ryšiu. Ji sakė, kad jai tai buvo didelė garbė, o Brit pavadino „tiesiog legenda“.

Laikraščio „The Guardian“ kino kritikas Peteris Bradshaw, taip pat vienas iš šios keturkojų šventės steigėjų, sakė negalintis patikėti, jog renginiui jau sukako 21 metai.

„Jis išaugo nuo čihuahua iki Rodezijos ridžbeko“, – sakė jis miniai susirinkusiųjų.

„Žiūriu į minią profesionalių žurnalistų, kurie visi stebisi: kas čia per keista anglosaksų užgaida? – kalbėjo P. Bradshaw. – Ar tai rimta? Ar kvaila? Atsakymas: aš nežinau. Bėgant metams mano sumišimas auga.“

„Ukrainos gynėjai“

Šiemet specialus „šunaritarinis“ apdovanojimas buvo įteiktas Patronui, Džeko Raselo terjerui, dirbančiam su išminuotojais ir ieškančiam minų Ukrainoje.

Už savo darbą Patronas jau buvo pagerbtas Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio. „Palmės šunelio“ organizatoriai taip pat nusprendė atiduoti jam savo pagarbą.

Patronui skirtą prizininko antkaklį atsiėmė Kanuose viešinti ukrainiečių delegacija, kuri šiemet yra itin aktyvi.

„Patronas šiandien negalėjo būti čia, nes jo darbas yra labai reikalingas namuose, – sakė delegacijos atstovė. – Tačiau tai (šis apdovanojimas) skirta visiems Ukrainos gynėjams ir taikaus pasaulio gynėjams.“

„Palmės šunelio“ prizo teikimas jau daug metų yra vienas iš Kanų festivalio akcentų.

2019 metais festivalyje apsilankęs režisierius Quentinas Tarantino išdidžiai atsiėmė raudoną antkaklį, skirtą amerikiečių pitbulio veislės kalytei, suvaidinusiai jo filme „Kartą Holivude“ (Once Upon A Time... In Hollywood).

Pernai pagrindinį prizą trims spanieliams, pasirodžiusiems filme „Suvenyras“, atsiėmė kartu su jais juostoje pasirodžiusi šeimininkė aktorė Tilda Swinton. Ceremonijos metu jai net pavyko susisiekti su šuneliais per programėlę „WhatsApp“.