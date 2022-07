Įspūdingos išvaizdos pasaulio čempionė titulus rinko ir Molėtuose: pergales skynė ir keturkojai iš Lietuvos

Garsiame Danijos pulių veislyne „Bubbleton“ (veisėjai Jesper Ravn ir Klaus Andersen) įsigyta kalytė Zelda 2021 metais tapo Pasaulio nugalėtoja. Pasak šeimininkės, Supreme Bis taurė Molėtuose jai taip pat brangi ir beveik prilygsta Pasaulio nugalėtojos titului. Parodoje Molėtuose Zelda (CH BUBBLETON BUBBLELICIUOS) „uždarė“ Lietuvos ir Baltijos čempionų titulus, ji jau yra Suomijos, Danijos, Estijos, Latvijos, Čekijos čempionė, daugelio šalių jaunimo čempionė ir kitų titulų laimėtoja.

„Myliu pulius dėl jų unikalios išvaizdos ir temperamento. Šią šunų veislę sukūrė vengrai, ir jie sako: tai ne šuo, tai – pulis! Negaliu nepritarti šiai nuomonei“, – pasibaigus tris dienas trukusių parodų maratonui, džiaugėsi viešnia iš Suomijos Mirka Luostari.

Liepos 1-3 d. Molėtų aerodrome, Radžiūnuose, Lietuvos kinologų draugija, šiemet švenčianti savo veiklos 30-metį, organizavo tris tarptautines šunų parodas. Dalyvius, kurių į šias parodas buvo užregistruota 929, vertino tarptautiniai šunų teisėjai iš Nyderlandų, Suomijos, Belgijos, Lenkijos, Serbijos, Kroatijos, Slovakijos.

Pirmąją parodos dieną gražiausio šuns taurę laimėjo vilnietės Ramunės Baranauskienės škotų terjeras CH FILISITE BRASH NEVER SAY NEVER. Antrą parodos dieną taurė „Molėtai 2022“ atiteko ispanų vandens šuniui CH TERRAFINA ENDLESS LOVE, kurio savininkė – vilnietė Dalia Maksimavičienė. Trečią dieną nugalėjo jau minėta pulių kalytė iš Suomijos CH BUBBLETON BUBBLELICIUOS.

Įvairiausių veislių šunų vėl bus galima pamatyti rugpjūčio 5-7 d. tarptautinėse šunų parodose Druskininkuose, o rugsėjo pabaigoje – Palangoje.

„Molėtų aerodromo taurė“ 2022, liepos 1 d.

Best in Show

1. Škotų terjeras CH FILISITE BRASH NEVER SAY NEVER, savininkė Ramunė Baranauskienė.

2. Rusų ilgaplaukis kurtas CH VOLKOVSKY IMPERIAL MONET, savininkė Patrizia Olivieri.

2. Nykštukinis pinčeris CH JOEYA TIKRAS BIČIULIS, veisėja ir savininkė Natalja Zybailo.

Gražiausi Lietuvos šunys

1. Airių seteris CH FLASH ENTUZIASTAS,veisėja ir savininkė Indrė Mečionytė.

2. Papijonas CH FASHION FIRST LEOPOLD OPTIMIZMO, savininkė Diana Kairienė.

3. Akita EMI TAI SENTIMENTAI, veisėja ir savininkė Katažina Chvainickienė.

„Molėtai 2022“, liepos 2 d.

Best in Show

1. Ispanų vandens šuo CH TERRAFINA ENDLESS LOVE, savininkė Dalia Maksimavičienė.

2. Pulis CH BUBBLETON BUBBLELICIUOS, savininkė Mirka Luostari.

3. Papijonas CH FASHION FIRST LEOPOLD OPTIMIZMO, savininkė Diana Kairienė.

Gražiausi Lietuvos šunys

1. Sibiro haskis ABSOLUTELY FABULOUS OF SANTA SNIEGO ŠUNYS, veisėja ir savininkė Ingrida Gudmonienė.

2. Bulmastifas DILEMMA IŠ DVARIŠKIŲ, veisėja ir savininkė Gražina Chmelevskaja.

3. Papijonas CH FASHION FIRST LEOPOLD OPTIMIZMO, savininkė Diana Kairienė.

„Karaliaus Mindaugo taurė 2022“, liepos 3 d.

Best in Show

1. Pulis CH BUBBLETON BUBBLELICIUOS, savininkė Mirka Luostari.

2. Rotveileris CH ARMAGEDON ZORN BALTIJOS BANGA, veisėjai ir savininkai O. ir J.Linartai.

3. Vokiečių nykštukinis špicas TAVO FAVORITAS KEY TO MY KINGDOM, savininkė Kristina Zabielė.

Gražiausi Lietuvos šunys

1. Amerikiečių kokerspanielis CH LOVE VICTORY SMĖLINĖ SVAJA, veisėja ir savininkė Jurgita Pauliuvienė.

2. Lasos apsas TAI FANZA FEW MOONS AGO, veisėja ir savininkė Lauryna Kudirkienė.

3. Rotveileris CH ARMAGEDON ZORN BALTIJOS BANGA, veisėjai ir savininkai O. ir J.Linartai.