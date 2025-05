Tarptautinėje šunų parodoje pajūryje – Aliaskos malamuto iš Lietuvos ir retos veislės šuo iš Estijos

Palangos, o tiksliau, Nemirsetos kempinge „Compensa“ įvyko trys tarptautinės šunų parodos, varžėsi daugiau kaip 1 200 šunų. Šunis vertino tarptautiniai šunų teisėjai iš Kanados, Malaizijos, Švedijos, Danijos, Serbijos, Vengrijos, Bosnijos ir Hercegovinos bei Lietuvos.

Pirmą parodų dieną „Palangos taurė 2025“ titulą laimėjo ir gražiausiu šunimi paskelbtas mažasis Vandėjos basetas grifonas BLACK MAJESTY PAUSE 4 APPLAUSE iš Estijos (savininkės Kristine Maria Siitan ir Iva Raic).

Gegužės 24-ąją, vykstant parodai „Žemaitijos taurė 2025“, „Best of Best“ konkurso nugalėtoju tapo puikiai Lietuvoje žinomas, daugelio parodų nugalėtojas Dantė – Gintarės Tamašauskaitės Aliaskos malamutas CONCRACT WITH THE DEVIL SIELOS MISTERIJA.

Trečią dieną, sekmadienį, dalyviai varžėsi parodoje „Palangos pavasaris 2025“, ir čia pačiu gražiausiu šunimi vėl buvo išrinktas tas pats Aliaskos malamutas CONCRACT WITH THE DEVIL SIELOS MISTERIJA.

Finišuojant trims tarptautinėms parodoms, pagrindiniai nuaglėtojai varžėsi „Supreme Bis“ konkurse. Šiam konkursui teisėjavo kanadietė teisėja Yvonne Savard. Nugalėjo svečias iš Estijos, žavingas mažasis Vandėjos basetas grifonas BLACK MAJESTY PAUSE 4 APPLAUSE.

Lietuvos kinologų draugija vėl pakvies tarptautinę šunų mylėtojų bendruomenę dalyvauti parodose liepos 4–6 d. ir tai vyks vaizdingame Molėtų krašte.