Įtartini garsai iš virtuvės privertė moterį sunerimti: užfiksavo katiną su įkalčiais

Pasirodo, keistų garsų šaltinis buvo katinas vardu Oliveris, kuris nesilaikė dietos ir nusprendė pats pasiimti maisto.
27-metė Rachel Tig iš Šiaurės Karolinos (JAV) iš karto suprato, kad namuose kažkas ne taip: iš virtuvės sklido įtartini garsai. Ji pažvelgė už kampo ir pamatė, kaip šiek tiek atidarytos spintelės durys šiek tiek siūbuoja, o iš vidaus kyšo raudona uodega.
Kai amerikietė atsargiai atidarė dureles, pamatė savo katiną, kuris sunkiai įsispraudęs bandė pasiekti naują katės maisto pakuotę, kurį ji nupirko vos prieš dieną.
Nepaisant to, kad Rachel jau davė jam paragauti naujo maisto, Oliveris aiškiai nusprendė, kad to nepakanka.
„Jis visada perkanda pakuotes ir lenda į maišelius. Aš iš karto supratau, kad jis kažką sumanė.
Oliveris pradeda skausmingai miaukti, kai įkliūna, tarsi teisindamasis, kad norėjo tik pauostyti“, – pasakoja amerikietė.
Savininkė paaiškina, kad Oliveriui skyrė dietą, nes jis pradėjo priaugti svorio. Tačiau katinas nebuvo iš tų, kurie pasiduoda be kovos.
Pasak jos, tokie slapti „naktiniai reidai“ į virtuvę tapo įprasti.
Oliveris tiesiog veda slaptą karą su mitybos režimu.
Per keletą dienų vaizdo įrašas išplito internete: daugiau nei 1,3 milijono peržiūrų, 307 tūkstančiai „patinka“ ir beveik 500 komentarų.
Žmonės ne tik pasijuokė iš pūkuoto vagilio išdaigų, bet ir atvirai stojo jo pusėn: „Duokite vargšeliui valgyti!“; „Jis tiesiog tikrino, ar maisto sudėtis teisinga“; „Tai nebuvo maistas, tai buvo jo likimas“ – skelbia komentatoriai.
Rachel juokauja, kad dabar Oliveris turi savo gerbėjų.
„Jis jau buvo mylimas „TikTok“, bet toks reakcijų sprogimas nustebino net mane. Man malonu dalytis mūsų mielu storuliuku su kitais, kurie taip pat labai myli kates“, – pridūrė ji.