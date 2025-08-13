Pandemija padiktavo genealią idėją, kuri žavi tūkstančius ir garsina Vilnių

Netrukus Vilniaus gatvėse išgirdau, kaip žmonės šnabždasi apie artėjančias korgių lenktynes: „Ar girdėjai? Šie maži mieli pūkuotukai gali greitai bėgti?!“ – juokavo jie. Tačiau reakcija buvo tokia staigi ir teigiama, jog mūsų veiksmai tapo dar ryžtingesni: radę rėmėjus, kurie parūpintų prizų, pasirinkome geriausią vietą Vilniuje ir pradėjome ruošti savo korgiukus lenktynėms.
Na... ne visai. Mes jų visai neparuošėme lenktyniauti, nes renginys pareikalavo daugiau laiko organizavimui, nei tikėjomės. „Tai turėtų būti nuotaikingas kiekvieno korgio pristatymas“, – sutarėme. Visi šuniukai turėtų atlikti po triuką, o publika balsuodama nuspręstų, kuris iš jų yra mieliausias. Genialu.
Tada 40 užsiregistravusių šunų suskirstėme į grupes pagal svorį ir iš viso surengėme šešis bėgimus. Kiekvieno šių bėgimų nugalėtojas varžėsi finale, kad išaiškintų greičiausią iš visų! O visa kita jau tapo istorija... Vienas dominuojantis šuo laimėjo visas tris varžybas, kuriose dalyvavo: tai buvo išskirtinis korgis, vardu Lego.
O ką mūsų augintiniai? Vienas visai nestartavo, o kitas sustojo pusiaukelėje, kad pasisveikintų su atsitiktiniu nepažįstamuoju.
Ar žinojote, kad Vilnius kasmet tampa korgių mylėtojų dėmesio centru? Tarptautinės „Korgių lenktynės“, kurios vyksta Vilniuje, vis labiau tampa Europos žiniasklaidos dėmesio centru. Šiemet tarptautinės „Korgių lenktynės“ – dar ambicingesnės: renginys vyks net dvi dienas. Rugpjūčio 23 d. sostinės Vingio parką užplūs trumpakojai bėgikai, jų šeimininkai bei tūkstančiai keturkojų gerbėjų, o rugpjūčio 24 d. Vilniaus Rotušės aikštėje prie „Portalo“ skulptūros vyks pasaulio korgių susitikimas.
Korgių registracija į renginį vyksta iki rugpjūčio 17 d. svetainėje: https://corgiracevilnius.com, o bilietus žiūrovams platina Bilietai.lt. „Korgių lenktynės“ – nuo 2020 m. organizuojamas renginys, skirtas visiems draugiškiems keturkojams, jų šeimininkams ir gyvūnų mylėtojams. 2025-ųjų lenktynes globoja ir palaiko partneriai: „Kormotech Lietuva“, „If“ draudimas, DR. VET veterinarijos klinikų tinklas, kokybiškas „Bitės“ ryšys, „Labas“, „VILLOU“, Vilniaus miesto savivaldybė bei pagrindinis informacinis partneris Lrytas, kurio Augintinio rubrika yra skaitomiausia Lietuvoje.
