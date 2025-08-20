Holanas – istoriją Lietuvos kinologijoje parrašęs taksas

Holanas, kurio pilnas vardas yra KURZEBEINE MS VON THE RETURN OF THE DIAMOND, į veislyną „Giraitės Unija“ prieš pusantrų metų atkeliavo iš Pietų Korėjos.
Pasaulinė paroda Helsinkyje – aukščiausia scena
Pasaulinė šunų paroda Helsinkyje – vienas didžiausių ir svarbiausių renginių šunų pasaulyje. Šiais metais vyko pirmasis TOP DOG CHALLENGE konkursas, kuriame 2025-aisiais Lietuvai atstovavo Holanas. Tai pirmas kartas, kai taksų veislės šuo atstovavo Lietuvai pasaulinėje parodoje. Holanas ne tik įsirašė į Lietuvos kinologijos istoriją, bet ir įrodė pasauliui, jog ir taksas gali pasiekti aukštus rezultatus. „Man svarbiausia – parodyti, kad Lietuvoje galime auginti ir veisti pasaulinio lygio šunis. Holanas yra įrodymas, kad atkaklus darbas, pagarba veislei ir meilė gyvūnui duoda vaisių. Atmosfera buvo neįtikėtina – tūkstančiai žiūrovų, šimtai geriausių pasaulio šunų, profesionalūs teisėjai. Holanas atrodė taip, lyg jam ši scena būtų skirta nuo pat gimimo. Jis elgėsi užtikrintai, kiekvienas jo žingsnis buvo tikslus“, – prisimena šuns šeimininkas ir draugas Lukas.
Trumpaplaukis nykštukinis taksas, kurio kūnas proporcingo sudėjimo, grakščių judesių, teisėjus sužavėjo ne tik savo išvaizda, bet ir charakteriu. „Namuose – žaismingas, ištikimas ir mielas šeimos narys, tačiau parodoje – tikras profesionalas, kuris puikiai žino, kada laikas rimtai dirbti. Jo žvilgsnyje yra kažkas ypatingo – tarsi jis suprastų, kad ringe atstovauja ne tik sau, bet ir visai Lietuvai“, – savo augintiniu džiaugėsi Lukas.
Kelias į gražiausio Lietuvos šuns titulą
Kiekvienais metais Lietuvoje renkamas „Gražiausias Lietuvos šuo“. Tai nėra vienos dienos konkursas – čempionas nustatomas pagal visų metų parodų rezultatus. Kiekviena pergalė ir aukštas įvertinimas konvertuojami į taškus, o daugiausia jų surinkęs šuo metų pabaigoje tituluojamas šalies gražiausiuoju. 2024 m. šis titulas atiteko Holanui. „Tai buvo ne vieno mėnesio darbas – kiekviena paroda, kiekvienas žingsnis ringe reikalavo pasiruošimo. Holanas visada pasirodydavo maksimaliai gerai – ir Lietuvoje, ir užsienyje“, – sako šuns šeimininkas, taksų veislės veisėjas Lukas Maciulevičius.
Įspūdinga pergalių kolekcija
Holanas – daugelio šalių čempionas ir tarptautinių parodų nugalėtojas. Jo istorijoje čempiono titulai iškovoti Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, Nyderlanduose, Belgijoje, Vengrijoje, Austrijoje, Šveicarijoje ir kitose šalyse. Taip pat prestižiniai apdovanojimai: „Lithuanian Winner’24“, „Estonian Winner’24“, „Baltic Winner’24“, „Dutch Winner’24“, „Belgian Winner’24“, „All Breed“, „TOP #1 Dog in Lithuania 2024 m.“ ir daug kitų pergalių.
veislynasšunų parodaHelsinkis
