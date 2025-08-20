Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
AugintinisPamatyk

Holanas – istoriją Lietuvos kinologijoje parrašęs taksas

2025 m. rugpjūčio 20 d. 15:11
Pirmą kartą Lietuvos kinologijos istorijoje takso veislės šuo tapo gražiausiu šalies šunimi ir atstovavo Lietuvai pasaulinėje šunų parodoje Helsinkyje TOP DOG CHALLENGE, kurioje susirenka pasaulio šalyse išrinkti gražiausi šunys. Lietuvai šiais metais atstovavo taksų veislės Holanas, iš „Giraitės Unijos“ veislyno, įkurto veisėjo Luko Maciulevičiaus.
Daugiau nuotraukų (8)
Holanas, kurio pilnas vardas yra KURZEBEINE MS VON THE RETURN OF THE DIAMOND, į veislyną „Giraitės Unija“ prieš pusantrų metų atkeliavo iš Pietų Korėjos.
Pasaulinė paroda Helsinkyje – aukščiausia scena
Pasaulinė šunų paroda Helsinkyje – vienas didžiausių ir svarbiausių renginių šunų pasaulyje. Šiais metais vyko pirmasis TOP DOG CHALLENGE konkursas, kuriame 2025-aisiais Lietuvai atstovavo Holanas. Tai pirmas kartas, kai taksų veislės šuo atstovavo Lietuvai pasaulinėje parodoje. Holanas ne tik įsirašė į Lietuvos kinologijos istoriją, bet ir įrodė pasauliui, jog ir taksas gali pasiekti aukštus rezultatus. „Man svarbiausia – parodyti, kad Lietuvoje galime auginti ir veisti pasaulinio lygio šunis. Holanas yra įrodymas, kad atkaklus darbas, pagarba veislei ir meilė gyvūnui duoda vaisių. Atmosfera buvo neįtikėtina – tūkstančiai žiūrovų, šimtai geriausių pasaulio šunų, profesionalūs teisėjai. Holanas atrodė taip, lyg jam ši scena būtų skirta nuo pat gimimo. Jis elgėsi užtikrintai, kiekvienas jo žingsnis buvo tikslus“, – prisimena šuns šeimininkas ir draugas Lukas.
Trumpaplaukis nykštukinis taksas, kurio kūnas proporcingo sudėjimo, grakščių judesių, teisėjus sužavėjo ne tik savo išvaizda, bet ir charakteriu. „Namuose – žaismingas, ištikimas ir mielas šeimos narys, tačiau parodoje – tikras profesionalas, kuris puikiai žino, kada laikas rimtai dirbti. Jo žvilgsnyje yra kažkas ypatingo – tarsi jis suprastų, kad ringe atstovauja ne tik sau, bet ir visai Lietuvai“, – savo augintiniu džiaugėsi Lukas.
Kelias į gražiausio Lietuvos šuns titulą
Kiekvienais metais Lietuvoje renkamas „Gražiausias Lietuvos šuo“. Tai nėra vienos dienos konkursas – čempionas nustatomas pagal visų metų parodų rezultatus. Kiekviena pergalė ir aukštas įvertinimas konvertuojami į taškus, o daugiausia jų surinkęs šuo metų pabaigoje tituluojamas šalies gražiausiuoju. 2024 m. šis titulas atiteko Holanui. „Tai buvo ne vieno mėnesio darbas – kiekviena paroda, kiekvienas žingsnis ringe reikalavo pasiruošimo. Holanas visada pasirodydavo maksimaliai gerai – ir Lietuvoje, ir užsienyje“, – sako šuns šeimininkas, taksų veislės veisėjas Lukas Maciulevičius.
Įspūdinga pergalių kolekcija
Holanas – daugelio šalių čempionas ir tarptautinių parodų nugalėtojas. Jo istorijoje čempiono titulai iškovoti Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, Nyderlanduose, Belgijoje, Vengrijoje, Austrijoje, Šveicarijoje ir kitose šalyse. Taip pat prestižiniai apdovanojimai: „Lithuanian Winner’24“, „Estonian Winner’24“, „Baltic Winner’24“, „Dutch Winner’24“, „Belgian Winner’24“, „All Breed“, „TOP #1 Dog in Lithuania 2024 m.“ ir daug kitų pergalių.
veislynasšunų parodaHelsinkis
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.