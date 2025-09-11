Vilniuje vyks suplotanosių šunų lenktynės: organizatoriai atkreipia dėmesį ir į skaudžias gyvūnų istorijas

„Jau tradiciniu tapęs renginys neša dvi misijas – vienyti šunų mylėtojų bendruomenę ir skatinti atsakingą augintinio pasirinkimą. Pastebime, kad visuomenė tampa vis labiau sąmoninga, deja, šis procesas lėtas. Nuolat edukuojame žmones, pabrėždami atsakomybės už savo augintinius, jų pasirinkimą ir tinkamos kasdienės bei veterinarinės priežiūros svarbą“, – sakė „DogSpotas“ įkūrėja Indrė Aleksynė. Šeštadienį vyksiančiame renginyje susirinkę svečiai galės ne tik stebėti suplotanosių rungtynes, jose dalyvauti, bet ir nemokamai patikrinti savo keturkojo sveikatą.
Nori žaislo, nenori rūpesčių
Anot organizatorės, didžiausia „DogSpoto“ globotinių dalis (apie 80 proc.) – iki paskutinio lašo išsunkti buvę daugyklų „gyventojai“ ir „darbuotojai“. Nors ši problema buvo pradėta spręsti, bet sukrutę daugintojai skubiai „legalizavosi“ – iš Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) gavo „veisėjo“ statusą.
„Paprastam žmogui sunku suprasti „daugintojo“, kuris legalizuotas VMVT, ir tikro „veisėjo“ skirtumą. Retas gilinasi, kad gyvūnų gerovė naujoje sistemoje – tik popierinė, o legalizuotose daugyklose, kaip ir anksčiau, gyvūnų sveikata ir gerovė yra paskutinėje vietoje. Šunys išnaudojami, neprižiūrimi, o pasibaigus jų „darbingam amžiui“ jais tiesiog atsikratoma“, – liūdnai apie realybę pasakojo I. Aleksynė. I. Aleksynės teigimu, šuns norintis žmogus, dažnai nesupranta, kad gyvūnas yra prabanga, o ne būtinybė, o tuo labiau – ne žaislas. Todėl reikia ne tik rinktis atsakingai, bet ir suprasti, kad naujas šeimos narys – ilgalaikis įsipareigojimas visapusiškai juo rūpintis.
„Gyvūnų auginimo kultūrai Lietuvoje tikrai yra kur tobulėti. Apsispręsti įsigyti ar priglausti gyvūną turėtų tik įsivertinę laikymo sąlygas, kiek laiko galės skirti naujam šeimos nariui ir apgalvoti, ar gali sau tai leisti finansiškai. Gyvūnui reikalinga profilaktinė sveikatos patikra, o jam senstant šios išlaidos auga eksponentiškai“, – sakė ji.
„DogSpotas“ įkurtame šunų pensione glaudžiasi ir apie 30 nuolatinių globotinių – senjorai, sunkiausi ligoniai bei globotiniai nevaldantys galinių letenų, turintys kitų specialių poreikių. „Per visą savo praktiką turėjome tik kelis atvejus, kai vyresnio amžiaus gyvūnai buvo atiduoti dėl finansinių aplinkybių. Dažnesnė situacija vis tik tokia, kad esminiais gyvenimo momentais, kai šiems gyvūnams labiausiai reikėjo savo žmogaus, jie savo šeimininkams tapo nebepatogūs“, – sakė „DogSpotas“ įkūrėja.
Suplotanosių lenktynės – edukacijos ir pramogų diena
Kasmet suplotanosių lenktynėse apsilanko 200–300 žmonių, o užsiregistravusių bėgančiųjų dalyvių skaičius viršija 100. Šunys varžysis ne tik įprastoje bėgimo rungtyje, bet ir Pagundų trasoje, o jų šeimininkai ar lankytojai galės sudalyvauti įvairiose edukacinėse veiklose.
„Įprastos šunų lenktynės nėra orientuotos į dekoratyvines veisles ir suplotanosiai šunys ten niekada neužimdavo prizinių vietų. Mūsų organizacija jau dvylika metų dirba su šiomis veislėmis ir jų mišrūnais, save vadiname suplotanosių gelbėtojais, todėl mintis pradėti organizuoti lenktynes ir tuo pačiu edukuoti visuomenę kilo labai organiškai“, – pasakojo „DogSpotas“ įkūrėja.
Renginyje augintinių šeimininkai galės pasikonsultuoti su Kauno gyvūnų ligoninės specialistais ar užsiregistruoti nemokamai ortopedo apžiūrai. Taip pat, gaus naudingų patarimų iš dresūros specialistės ir galės savo augintinį „užrašyti“ nemokamam pedikiūrui.
Renginio metu bus kalbama ir apie veiklos iššūkius, pristatomi namų ieškantys suplotanosiukai. Visą informaciją apie rugsėjo 13 d. Ozo parke vyksiančias lenktynes galima rasti čia.
