Mylimas hobis virto tragiška mirtimi: 80-metė buvo sutrypta savo žirgo

Incidentas įvyko rugpjūčio 8-ąją, kai moteris vedė į aptvarą savo žirgą, rudąjį Konemaros veislės ristūną vardu Benis. Gyvūnas netikėtai išsigando, šoko į šoną, parbloškė Megę ant žemės ir užmynė ant jos.
Moteris buvo skubiai nugabenta į Norfolko ir Noridžo universitetinę ligoninę, kur jai diagnozuoti krūtinkaulio bei raktikaulio lūžiai. Deja, gydantis išsivystė plaučių uždegimas ir rugpjūčio 24 dieną Megė mirė.
Koronerė Johana Tompson konstatavo, kad tai buvo nelaimingas atsitikimas.
„Margaret Davies patyrė sunkių krūtinės sužalojimų, kai buvo parblokšta ir sutrypta žirgo. Ji gavo reikiamą medicininę pagalbą, tačiau mirė dėl traumų padarinių“, – teigė ji.
Megė visą gyvenimą skyrė žirgams – juos augino, treniravo ir pati dalyvaudavo varžybose. Ji buvo žinoma ir gerbiama Norfolko žirginės bendruomenės narė, varžėsi dailiojo jojimo, konkūro ir triatlono rungtyse tiek vietos, tiek tarptautiniuose čempionatuose.
Jos vyras, oftalmologas emeritas Piteris Deivis, po tyrimo pareiškė jautrią užuojautą:
„Megė buvo pamišusi dėl žirgų ir gamtos mylėtoja nuo pat vaikystės. Ji turėjo išskirtinį ryšį su gyvūnais – jie ja pasitikėdavo aklai. Dėl to juokaudamas ją vadinau Norfolko šventąja Pranciška. Tai buvo baisus, tragiškas atsitikimas, labai jos ilgėsimės“, – sakė vyras.
Pagerbti Megės atminimą nusprendė ir „Carousel Riding Club“ jojimo klubas, kurio prezidentė taip pat labai šiltai atsiliepė apie Megę.
„Megė buvo ištikima mūsų klubo rėmėja nuo pat įkūrimo. Jos pirmoji meilė buvo dailusis jojimas, o žinios apie žirgus – neįkainojamos. Tikime, kad Megė dabar rūpinasi nauja arklide danguje, bet mūsų širdyse ji išliks amžinai“, – jautriai teigė klubo prezidentė.
jodinėjimasJungtinė Karalystėžirgai
Rodyti daugiau žymių