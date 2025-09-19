Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
AugintinisPamatyk

Katė „zuikiu“ nuvažiavo 60 km: traukinių stotyje ją pasitiko policija

2025 m. rugsėjo 19 d. 10:59
Netikėta nuotykių kupina kelionė nutiko katei iš Vokietijos: medžiodamas peles, gyvūnas atsitiktinai įšoko į traukinį ir nuvažiavo į didelį miestą. Keleiviai pastebėjo neįprastą „keliautoją“, kuri įveikė 60 km, o jau Hamburgo stotyje ją pasitiko policija. Apie tai rašo „Bild“.
Daugiau nuotraukų (3)
Vokietijoje katė, kuri medžiojo peles, netikėtai tapo regioninio traukinio keleivė. Gyvūnas, įšokęs į vagoną Liubeko-Moislingo stotyje, per 38 minutes nuvažiavo iki Hamburgo didmiesčio.
Įdomu, kad katė keliavo „nelegaliai“, likdama nepastebėta daugumos keleivių. Tik vienas atidus keleivis paskambino policijai, kad praneštų apie neįprastą keliautoją.
Galutinėje stotyje keturkojos keliautojos jau laukė policija.
Laimingą „bėglę“ iškart pamaitino ir pagirdė, o tada nuvežė į vietinę gyvūnų prieglaudą. Paaiškėjo, kad katės savininkai jau jos ieškojo, kai gyvūnas pabėgo nuo moters, kuri bandė ją sugauti dar perone.
Dabar laiminga savininkė galės pasiimti savo numylėtinę iš Hamburgo namo į Liubeką.
Beje, Naujojoje Zelandijoje katinas, vardu Leonardo da Pinchi, tapo žymus dėl kitų savo neįprastų „gebėjimų“.
Murklys specializuojasi apatinių drabužių vagystėse, todėl pritraukė ne tik savininkų, bet ir visų vietinių gyventojų dėmesį, tapdamas tikru kriminaliniu autoritetu kačių pasaulyje.
KatėVokietijaTraukinys
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.