Katė „zuikiu“ nuvažiavo 60 km: traukinių stotyje ją pasitiko policija

Vokietijoje katė, kuri medžiojo peles, netikėtai tapo regioninio traukinio keleivė. Gyvūnas, įšokęs į vagoną Liubeko-Moislingo stotyje, per 38 minutes nuvažiavo iki Hamburgo didmiesčio.
Įdomu, kad katė keliavo „nelegaliai“, likdama nepastebėta daugumos keleivių. Tik vienas atidus keleivis paskambino policijai, kad praneštų apie neįprastą keliautoją.
Galutinėje stotyje keturkojos keliautojos jau laukė policija.
Laimingą „bėglę“ iškart pamaitino ir pagirdė, o tada nuvežė į vietinę gyvūnų prieglaudą. Paaiškėjo, kad katės savininkai jau jos ieškojo, kai gyvūnas pabėgo nuo moters, kuri bandė ją sugauti dar perone.
Dabar laiminga savininkė galės pasiimti savo numylėtinę iš Hamburgo namo į Liubeką.
Beje, Naujojoje Zelandijoje katinas, vardu Leonardo da Pinchi, tapo žymus dėl kitų savo neįprastų „gebėjimų“.
Murklys specializuojasi apatinių drabužių vagystėse, todėl pritraukė ne tik savininkų, bet ir visų vietinių gyventojų dėmesį, tapdamas tikru kriminaliniu autoritetu kačių pasaulyje.