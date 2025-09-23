Lrytas Premium prenumerata tik
Dingęs katinas po trijų dienų grįžo su rašteliu po kaklu

2025 m. rugsėjo 23 d. 10:22
Jaunas Tailando gyventojas leisdavo savo katei laisvai vaikščioti po apylinkes, žinodamas, kad visi kaimynai gerai elgiasi su keturkoju augintiniu. Tačiau vieną dieną augintinis negrįžo namo įprastu laiku.
Tris dienas savininkas nerimavo ir ieškojo katės visame rajone, bet be rezultatų. Kai gyvūnas pagaliau pasirodė ant slenksčio, jis atrodė patenkintas ir sotus.
Savininko nuostabai, ant katės kaklo buvo rastas raštelis nuo moters vardu Mei, prekiaujančios žuvimi vietos turguje.
Raštelyje buvo parašyta: „Jūsų katė nuolat žiūrėjo į skumbres ant mano prekystalio, todėl aš jai daviau 3 gabaliukus. Teta Mei iš 2-ojo skersgatvio“.
Sąmoninga pardavėja ne tik pamaitino pūkuotą gurmaną, bet ir paliko savo kontaktinius duomenis, kad būtų galima atlyginti už vaišes.
Katės savininkas garbingai išsprendė situaciją – jis ne tik sumokėjo savo augintinio skolą, bet ir pasidalijo šia istorija su kaimynais ir internete.
Jo prierašas prie nuotraukų daugelį priverstė nusišypsoti: „Išvyko 3 dienoms, o grįžo su skolomis. Argi tai nėra nuostabu?“.
Šis atvejis tapo ryškiu pavyzdžiu, kaip tajų kultūroje įprasta rūpintis ne tik savais, bet ir visomis gyvomis būtybėmis, atsidūrusiomis šalia.
Kaip pažymėjo socialinio tinklo vartotojai, „tai mūsų, tajų, būdas“ – su šiluma, humoru ir abipuse pagarba.
