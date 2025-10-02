Kačiuką vienišai katei namo parnešusi pora nesitikėjo tokios reakcijos – viską užfiksavo

Katė Fezera visai nesidžiaugė kačiuko atsiradimu ir pademonstravo reakciją, kuri sukėlė dar didesnį poros susirūpinimą. Porelė pasidalino gyvūno reakcija „TikTok“, kur į vaizdo įrašą audringai reagavo vartotojai.
Vaizduose matyti, kaip katė paniekinamai stebi, kaip žaidžia mažas juodas kačiukas.
Fezera neparodė rūpesčio ar susidomėjimo nauju gyvūnėliu namuose ir visais būdais demonstravo savo susierzinimą.
„Manėme, kad mūsų katė yra vieniša, nusprendėme įsigyti kačiuką. Tačiau ji jo nekenčia“, – taip vaizdo įrašą pakomentavo savininkai.
Tačiau komentaruose jie pasidalijo, kad laikui bėgant situacija pasikeitė ir katės susidraugavo. Nepaisant to, Fezera vis dar jaučia tam tikrą pavydą, nes ilgą laiką ji buvo vienintelė šeimos numylėtinė.
„Juokai juokais. Dabar jie puikiai sutaria. Bet taip, Fezera pasiilgsta tų dienų, kai buvo vienintelis šeimos vaikas“, – pažymėjo sutuoktiniai.
Katės paniekinantis žvilgsnis į kačiuką užkariavo internetą. „TikTok“ vaizdo įrašas per trumpą laiką surinko daugiau nei 707 000 peržiūrų ir daugiau nei 149 000 „patinka“.
Daugelis vartotojų pasidalijo savo patirtimi apie tokią „pažintį“. Paaiškėjo, kad katės dažnai būtent taip reaguoja į naujų augintinių atsiradimą.
„Galbūt ji ir atsigaus! Mano katei prireikė laiko, bet dabar, po tiek metų, jos su meile toleruoja viena kitą“, – prisipažino viena iš komentatorių.
Kitas vartotojas pasidalijo, kad jam teko įsigyti trečią katę, nes pirmoji nesutarė su antrąja po jos atsiradimo namuose.
Kaip supažindinti savo katę su nauju augintiniu
Naujo katino atsiradimas namuose gali būti sudėtingas išbandymas kitam gyvūnui. Platforma „Humane World for Animals“ duoda patarimų, kaip padaryti, kad susipažinimas vyktų lengvai ir be neigiamų pasekmių gyvūnams: pirmiausia katinus reikia laikyti atskiruose kambariuose – tai būtina, kad naujasis augintinis prisitaikytų; sukurkite teigiamas asociacijas – parodykite katėms, kad kai jos mato viena kitą, įvyksta geri dalykai.
Pavyzdžiui, linksmas žaidimas; nepalikite gyvūnų be priežiūros pradiniame etape; nuteikite kates teigiamam santykiui.
Katėkačiukasaugintiniai
Rodyti daugiau žymių