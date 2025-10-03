Prie ligoninės užfiksavo laukiantį šunelį – kadras ir žinia sulaukė daugybės reakcijų

Paaiškėjo, kad augintinis kantriai laukė ne sunegalavusio šeimininko, o tokiam į pagalbą atskubėjusio chirurgo.
„Kai chirurgas Bernardas Sopranas buvo netikėtai iškviestas į operacinę, jo ištikimas keturkojis bičiulis laukė. Kai gydytojas stoja prie operacinio stalo, kažkas kitas stoja jo laukti ir taip bet kada. Kantriai. Tyliai. Nesvarbu, kiek tai truks.
Gydytoją pareiga gali pašaukti bet kurią akimirką – dieną ar naktį, net švenčių metu, kai kiti būna su šeima.
Šuns ištikimybė ir gydytojo pašaukimas – dvi skirtingos, bet vienodai stiprios meilės formos“, – feisbuke skelbia Rokiškio rajono ligoninė.
Rokiškio rajonasLigoninėŠuo
