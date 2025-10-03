Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
AugintinisPamatyk

Prie ligoninės užfiksavo laukiantį šunelį – kadras ir žinia sulaukė daugybės reakcijų

2025 m. spalio 3 d. 09:04
Lrytas.lt
Spalio 2 d., ketvirtadienio vakarą, Rokiškio rajono ligoninė socialiniuose tinkluose pasidalijo prie priėmimo skyriaus laukiančio šuns nuotrauka ir žinia apie pašaukimą, meilę bei atsidavimą, kuri sulaukė daugybės reakcijų ir komentarų.
Daugiau nuotraukų (1)
Paaiškėjo, kad augintinis kantriai laukė ne sunegalavusio šeimininko, o tokiam į pagalbą atskubėjusio chirurgo.
„Kai chirurgas Bernardas Sopranas buvo netikėtai iškviestas į operacinę, jo ištikimas keturkojis bičiulis laukė. Kai gydytojas stoja prie operacinio stalo, kažkas kitas stoja jo laukti ir taip bet kada. Kantriai. Tyliai. Nesvarbu, kiek tai truks.
Gydytoją pareiga gali pašaukti bet kurią akimirką – dieną ar naktį, net švenčių metu, kai kiti būna su šeima.
Šuns ištikimybė ir gydytojo pašaukimas – dvi skirtingos, bet vienodai stiprios meilės formos“, – feisbuke skelbia Rokiškio rajono ligoninė.
Rokiškio rajonasLigoninėŠuo
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.