Vilniuje šimtai gyvūnų mylėtojų su augintiniais pramogavo ir švietėsi

2025 m. spalio 6 d. 15:09
Lietuvos kinologų draugija
Šimtai šunų mylėtojų su savo augintiniais šeštadienį, spalio 4-ąją, kai švenčiama Pasaulinė gyvūnų globos diena, traukė į Vilniaus Vingio parką, kur Lietuvos kinologų draugija pakvietė gyvūnų mylėtojus minėti Pasaulinę gyvūnijos, arba šv. Pranciškaus, dieną.
Ši diena pradėta švęsti 1931 metais po Florencijoje įvykusios Gyvūnų globos konferencijos.
Pasak renginio organizatorių, šventė buvo skirta tiems, kas jau sutiko savo augintinį.
Taip pat ir tiems, kas dar tik tikisi jį sutikti. Bet labiausiai tiems, kam nesvetimos „Penkios gyvūnų laisvės“ (šiuos įpareigojimus žmonėms sukūrė profesorius F. W. Roger Brambell, „laisvės“ paskelbtos 1965 m.).
Šventės scenarijus, kaip visada, buvo švietėjiškas ir pramoginis, bet jokiame scenarijuje nenumatysi bendrystės džiaugsmo.
Ir tie iš pirmo žvilgsnio paprasti dalykai – konkursai, varžybos, pokalbiai su veterinarijos, gyvūnų mitybos, priežiūros specialistais, šunų veislių pristatymai ir kita, išties buvo meilės ir atsakomybės šventė.
