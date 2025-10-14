Ar suprantate savo augintinio elgesį? Paneigė mitus apie kates ir šunis

Ar tiesa, kad šuo prisiriša prie šeimininko, o katė – prie namų?
Šis populiarus stereotipas neatlaiko faktų patikrinimo. Tyrimai parodė, kad šunys gali emocingai prisirišti net prie robotų, jei jie demonstruoja elementarius socialinius įgūdžius.
Katės pasirodė esančios ne mažiau prisirišusios prie žmonių nei šunys. Jos reaguoja į šeimininko sugrįžimą, ieško jo artumo ir net leidžia save paimti į rankas. Tai įrodo, kad ir katės, ir šunys vienodai geba sukurti artimą emocinį ryšį su žmogumi.
Kodėl gyvūnai valgo žolę?
Daugelis mano, kad katės ir šunys gydosi žole. Iš tiesų, joje esanti celiuliozė stimuliuoja žarnyno veiklą ir padeda geriau virškinti maistą. Žolė neturi gydomųjų savybių gyvūnams – tiesiog kai kuriems iš jų patinka jos skonis.
Kaip gyvūnai atvėsina save be prakaito liaukų?
Katės ir šunys vis dėlto turi prakaito liaukas – ant kojų, snukio ir kitų kūno dalių. Jie taip pat atvėsina save dėl kraujagyslių išsiplėtimo, poilsio ant šaltų paviršių ir specifinių elgesio būdų:
šunys – iškiša liežuvį ir aktyviai kvėpuoja;
katės – laižo kailį ir pagreitina kvėpavimą.
Ar gyvūnai jaučia kaltę?
Tiesą sakant, ne. Kai barame savo augintinį, jis nesuvokia savo „blogo elgesio“, o tik reaguoja į balso toną ir situaciją. Elgesys, kurį mes suvokiame kaip „kaltės jausmą“, iš tiesų yra būdas išvengti bausmės.
Ar veislė turi įtakos charakteriui?
Taip, tam tikra įtaka yra. Pavyzdžiui, terjerai iš prigimties yra aktyvūs ir greitai užsidegantys, nes buvo veisti kovai su kenkėjais. Tuo pačiu metu gyvūno dresavimas didžiąja dalimi priklauso nuo jo nervų sistemos ir savininko kantrybės.
Ar gyvūnai sapnuoja?
Šiuolaikiniai tyrimai patvirtino: taip. Judesiai miego metu atspindi psichinius procesus. Pavyzdžiui, žiurkės po treniruočių labirinte tai atkartojo sapnuose – jų smegenys buvo tokios pat aktyvios kaip ir mokymosi metu.
Ar gyvūnai žaidžia žaidimus?
Taip, ir jie labai panašūs į vaikų žaidimus. Maži kačiukai ir šuniukai žaidžia, kad ugdytų koordinaciją ir socialinius įgūdžius, o suaugusieji – kad treniruotų mąstymą, bendravimą ir netgi pramogautų.
