Katės gelbėjimas – su netikėta atomazga: užfiksavo „neišvengiamą“ plano žlugimą

Amerikiečių pora pastebėjo medyje katę, kuri įstrigo ant šakos ir negalėjo saugiai išlipti. Kai vyras nusprendė padėti keturkojį saugiai iškelti iš medžio, jie abu atsidūrė ant žemės.
Vaizdo įrašas prasidėjo tuo, kaip vyras ir jo mergina stebi katę, kuri užlipo ant medžio ir bando saugiai nusileisti ant žemės. Nepaisant keturkojo bandymų, jam nepavyko savarankiškai nusileisti ant žemės.
Tada vyras nusprendė išlipti iš automobilio ir padėti murkliui. Tačiau gelbėjimas nesusiklostė pagal planą: vos tik jis ištiesė rankas, keturkojis persigalvojo, tačiau nukrito nuo šakos ir nusileido tiesiai ant savo gelbėtojo.
Tada vyras paslydo ir nukrito ant žemės kartu su katinu.
Išsigandęs katinas iš karto bandė pabėgti iš įvykio vietos, tačiau po akimirkos sustojo ir iš saugaus atstumo stebėjo savo gelbėtoją.
„Kritimas buvo neišvengiamas“, – taip autorius pavadino savo vaizdo įrašą.
Vaizdo įrašas su juokinga ir netikėta atomazga JAV greitai išplito internete ir tapo tikru hitu. Vaizdo įrašas surinko daugiau nei 30 tūkstančių reakcijų ir daugiau nei 300 komentarų.
Šiuo metu tiksli filmavimo data lieka nežinoma.
KatinasaugintinisReddit
Rodyti daugiau žymių