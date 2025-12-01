Įkišo šuniuką į maišą ir paliko „Maxima“ daiktų spintelėje: radusi moteris šaukėsi pagalbos

„Gyvybės langelis „Maximoje“, mažas paliktas šunelis daiktų spintelėje. Gal kas priglaustų????“, – klausė Roberta ir paviešino nuotrauką iš įvykio vietos.
Lrytas susisiekė su geraširde moterimi, kuri patikslino įvykio aplinkybes. Šuniukas buvo rastas prekybos centre, esančiame M.K.Čiurliono g. 99, apie 10 val. 45 min.
„Šuo buvo paliktas dovanų maišelyje, jame buvo dar dubenėliai, maisto, ir palutės“, – pasakojo Roberta.
Komentatoriai iškart puolė tvirtinti, kad prekybos centro apsaugos kameros turėjo užfiksuoti, kas galėjo taip pasielgti su šuneliu. Moteris komentatoriams atsakė, kad apsauga sureagavo į jos prašymą.
Į pagalbos šauksmą sureagavę Druskininkų gyventojai baisėjosi žiauriu poelgiu, bet įžvelgė ir gerą dalyką – šunelis nebuvo užmuštas, o paliktas ten, kur geri žmonės juo pasirūpins.
Roberta labiausiai džiaugėsi, kad šuniukas iškart rado geresnius namus, nes atsiliepė daugybė neabejingų Druskininkų gyventojų.
„Istorija su laiminga pabaiga“, – tvirtino geraširdė moteris, kuri nepaliko šunelio likimo valiai.
DruskininkaiŠuoaugintinis
