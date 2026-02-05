Prestižinėje Vestminsterio šunų parodoje – dobermano triumfas: varžėsi išskirtiniai keturkojai

Ketverių metų juodai ruda kalaitė antradienį „Madison Square Garden“ arenoje įveikė beveik 2,5 tūkst. kitų keturkojų, atstovavusių daugiau kaip 200 veislių, pranešė stotis CNN.
Penny yra penktasis dobermanas, šventęs pergalę šiame „seniausiame JAV šunų konkurse“ ir 45-oji patelė, laimėjusi kategorijoje „Best in Show“. Vestministerio šunų paroda vyko jau 150-ąjį kartą.
„Best in Show“ kategorijos laimėtojas JAV paprastai tampa žvaigžde.
Penny publikai pristatęs Andy‘is Lintonas, 1989 m. jau laimėjęs šį prizą su kitu dobermanu, negalėjo atsidžiaugti: „Ji yra nuostabiausia dobermano patelė, kokią kada nors esu matęs“.
Dobermanas yra iš Vokietijos kilusi veislė, pavadinta pagal pirmąjį žinomą jos veisėją Friedrichą Louisą Dobermanną.
šunų parodaVestminsterio šunų parodaNiujorkas
