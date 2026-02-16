Tyrimai atskleidė, ką šuns veislė pasako apie šeimininkus: pasitikrinkite

Kokie žmonės dažniausiai renkasi taksus ir retriverius
Daugelis pastebi, kad tarp šeimininko ir jo augintinio dažnai atsiranda stebinantis panašumas – ne tik charakterio, bet kartais net ir išvaizdos.
Tai gali pasireikšti manieromis, žvilgsniu ar net eisena. Ar tai tik vaizduotės žaidimas, atsitiktinumas, o gal gilesnis ryšys?
Tyrimai ir stebėjimai rodo, kad žmogaus asmenybės bruožai ir augintinio pasirinkimas iš tiesų gali būti glaudžiai susiję. Portalas „Glavred“ išsiaiškino, ką jūsų pasirinkta šuns veislė pasako apie jus.
Ką jūsų šuns charakteris atskleidžia apie jus
Tyrimas parodė ryšį tarp šunų veislių ir dominuojančių jų šeimininkų asmenybės bruožų. Remiantis „Kennel Club“ duomenimis, jūsų augintinio veislė gali daug papasakoti apie jūsų asmenybę.
Kaip tai veikia? Žmonės dažnai nesąmoningai renkasi šunį, kurio charakteris ir gyvenimo būdas atspindi jų pačių savybes.
Kaip rašo leidinys „Express“, tyrime dalyvavo daugiau nei 1500 šeimininkų, auginančių 16 populiarių šunų veislių.
Dalyviai buvo vertinami pagal penkias pagrindines asmenybės savybes: ekstraversiją, atvirumą patirčiai, geranoriškumą, emocinį stabilumą ir sąžiningumą.
Tyrimo rezultatai pagal veisles:
Borderterjeras – jų šeimininkai dažniausiai yra žavūs, energingi ir kupini gyvenimo džiaugsmo.
Stafordšyro bulterjeras – nepaisant kovinės veislės istorijos, tai labai meilūs ir kantrūs šunys. Jų šeimininkai laikomi patikimais ir rūpestingais.
Springerspanielis – ši veislė dažniausiai tinka tradicinių pažiūrų, santūriems ir punktualiems žmonėms.
Miniatiūrinis šnauceris – jų šeimininkai pasižymi ištikimybe, organizuotumu ir taisyklių laikymusi.
Vipetas – idealus žmonėms, mėgstantiems naujus įspūdžius, riziką ir turintiems daug pomėgių. Nors aktyvūs, šie šunys labai vertina namų jaukumą.
Auksaspalvis retriveris – dažniausiai tinka emociškai stabiliems, pozityviems ir optimistiškiems žmonėms.
Pomeranijos špicas – jų šeimininkai neretai yra aistringi, kūrybiški ir laisvę vertinantys asmenys.
Labradoro retriveris – puikus pasirinkimas bendraujantiems žmonėms. Tai universalūs šunys, tinkantys tiek šeimai, tiek darbui.
Taksas – dažniausia savybė, būdinga jų šeimininkams, yra pasitikėjimas.
Vokiečių aviganis – šios veislės šeimininkai dažniausiai pasirengę padėti kitiems. Šunys garsėja drąsa ir universalumu tarnyboje.
Čihuahua – tyrimas parodė, kad jų šeimininkai dažniausiai pasižymi patikimumu.
