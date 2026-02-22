Į olimpinę areną išbėgusio šuns šeimininkė atskleidė, kaip viskas nutiko: „Panikavome“

Trečiadienį Varesco šeima išvyko stebėti biatlono varžybų Milano-Kortinos žiemos olimpinėse žaidynėse. Nieko blogo neįtardami, jie kaip ir visuomet, savo dviejų metų Čekoslovakijos vilkšunį Nazgul paliko saugiai užrakintą namuose, Tesero mieste.
Tačiau jaunas patinėlis, regis, ėmė nuobodžiauti ir rado būdą kaip pasprukti iš namų. Jo pabėgimas virto tikra sensacija. Tiesioginiame eteryje milijonai žiūrovų visame pasaulyje pamatė, kaip Nazgul lyg niekur nieko pasileidžia bėgti paskui slidininkes.
Žiūrovai iš pradžių sutriko, nes pamanė, kad tai yra ne šuo, o vilkas. Iš tiesų šios veislės šunys labai panašūs į vilkus, tačiau pamačius, kad šuo draugiškas – visi lengviau atsikvėpė, o personalas pasirūpino Nazgul saugumu, išvedė jį iš arenos.
O patys šeimininkai apie savo augintinio pasirodymą sužinojo visiškai atsitiktinai. „Mes važiavome traukiniu į Anterselvą stebėti biatlono varžybas“, – penktadienį naujienų agentūrai „Reuters“ pasakojo Alice Varesco, Nazgul šeimininkė.
„Buvome už trijų valandų kelio nuo namų, kai draugai pradėjo mums siųsti vaizdo įrašus. Pradėjome panikuoti, tačiau supratome, kad nieko negalime padaryti.“
„Žinoma, susirūpinome“, – taip Alice apibūdino savo pirmąją reakciją. „Apie jį galvojome visą dieną. Net kai mums pranešė, kad jis saugus, mes vis dar galvojome, kas galėjo nutikti.“
Nazgul anksčiau niekada nebuvo išėjęs iš namų vienas, ir A. Varescos mano, kad jis namuose, galbūt, pasijautė vienišas ir pats sugebėjo atsidaryti namų duris.
