Pakelėje rado išmestus dešimtis čihuahua veislės šunų: išgyveno ne visi

Iki ketvirtadienio, gegužės 7-osios, dvi skirtingos organizacijos išgelbėjo 18 šunų, pranešė „First Coast News“.
Organizacija „Flagler Saving Missing Animals Response Team“ (SMART) 14 šunų nugabeno į Flaglerio apygardą, o dar keturi buvo perduoti „SAFE Pet Rescue“ prieglaudai. Vis dėlto manoma, kad miškingoje vietovėje netoli 204 kelio vis dar gali būti pasimetusių šunų.
Portalas „People“ susisiekė su SMART ir „SAFE Pet Rescue“ atstovais, tačiau atsakymo iš karto nesulaukė.
„Sulaukiau draugo skambučio... Su dukromis iššokome iš lovos“, – Crystal DeSantiago pasakojo „First Coast News“.
„Čihuahua buvo tiesiog visur“, – sakė ji ir pridūrė, kad atvykus jų galėjo būti apie 30.
„Kai kurie buvo žaizdoti, kai kurie – išsitepę išmatomis, dalis jų buvo vyresnio amžiaus, kaip ši kalytė“, – kalbėjo C. DeSantiago, laikydama vieną iš išgelbėtų šunų. „Atrodė, kad situacija tapo visiškai nekontroliuojama.“
Ji taip pat teigė, kad dalis čihuahua nugaišo nesulaukę pagalbos, o kai kuriuos partrenkė automobiliai.
Teritorijoje buvo palikti spąstai tikintis sugauti likusius šunis, kad jais galėtų pasirūpinti specialistai.
SMART organizacijos įkūrėja Caroline Johnson naujienų portalui WOKV pasakojo, kad gelbėjimo operacijoje dalyvavo apie 30 savanorių.
„Pirmiausia stengėmės sugauti draugiškesnius šunis, kurie patys artėjo prie mūsų, ir saugiai uždaryti juos į narvus. Tik tada ėmėmės išsigandusiųjų“, – sakė C. Johnson. Anot jos, gelbėjimo operacija truko apie tris–tris su puse valandos, tačiau dalis šunų pabėgo į mišką.
Ji pridūrė, kad išgelbėtų gyvūnų būklė buvo prasta.
„Visi jie buvo nusėti blusomis, labai liesi, išsekę, daugelis turėjo odos problemų. Dauguma kalyčių atrodo jau atsivedusios vadų, kai kurios galbūt net laukiasi“, – sakė C. Johnson.
Vietos bendruomenės nariai jau domisi galimybe priglausti šiuos šunis, tačiau dėl prastos jų būklės pirmiausia reikės veterinarinės priežiūros.
Kol kas pareigūnai nepaskelbė, kas galėjo būti atsakingas už gyvūnų palikimą šalikelėje. St. Johns apygardos šerofo ofisas taip pat kol kas nepateikė komentarų.
Parengta pagal „People“.
