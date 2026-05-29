Per benamio šuns operaciją – šokiruojantis radinys skrandyje: galėjo kainuoti gyvybę

Kaip vėliau paaiškėjo, šuniui, vardu Edwardas, skrandyje rastas 18 karatų auksinis vėrinys. Iš pradžių gyvūnas buvo atgabentas skubiai pagalbai dėl stipraus šlubavimo, tačiau diagnostika atskleidė gerokai rimtesnes problemas.
„Atliekant rentgeno tyrimus dėl lūžio, mūsų veterinaras aptiko svetimkūnių tiek skrandyje, tiek storojoje žarnoje“, – „Newsweek“ cituojamas „Humane Society of Tampa Bay“ atstovas Nashas McCutchenas.
Pasak jo, žarnyne esantis objektas galėjo pasišalinti natūraliai, tačiau skrandyje buvęs radinys kėlė tiesioginę grėsmę gyvybei – jei būtų patekęs į žarnyną, pasekmės galėjo būti mirtinos.
Siekiant išvengti komplikacijų, šuniui atlikti papildomi viso kūno rentgeno tyrimai, po kurių aptiktas dar vienas svetimkūnis skrandyje. Edwardas skubiai operuotas – būtent tada ir paaiškėjo, kad tai 18 karatų auksinis vėrinys.
„Mūsų veterinarų komanda turėjo atlikti skubią operaciją, kad išgelbėtų jo gyvybę“, – teigė N. McCutchenas.
Be šios procedūros, šuniui atliktos ir kitos intervencijos – pašalinti keli dantys, jis kastruotas, taip pat gydomas dėl anemijos.
Gyvūnų organizacija nurodo, kad ateityje gali prireikti ir kojos amputacijos, tačiau ši procedūra kol kas atidėta, kol Edwardas sustiprės.
„Jis nebūtų išgyvenęs tiek pilvo operacijos, tiek kojos amputacijos vienu metu“, – aiškino N. McCutchenas.
Šiuo metu šuns būklė stabili – jis nejaučia skausmo ir gali judėti, tačiau toliau stebimas veterinarų.
Organizacijos atstovai situaciją apibendrino trumpai: „Šunys iš tiesų gali suėsti praktiškai bet ką.“
Parengta pagal „People“.