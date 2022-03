Perspėja augintinių šeimininkus – erkės jau tyko savo pirmųjų aukų: veterinarė pataria, kaip juos apsaugoti

Nors apsaugos priemonių nuo šių parazitų pasiūla gyvūnams tikrai didelė, veterinarijos gydytojai kiekvieną pavasarį skambina pavojaus varpais dėl išaugusio gyvūnų sergamumo babezioze – viena pagrindinių erkių platinimų ligų.

„Kauno grūdų“ veterinarinės farmacijos atstovė, veterinarijos gydytoja Aušra Tasiukevičiūtė pasakoja, kad dažnai keturkojų šeimininkai pavėluoja laiku pasirūpinti antiparazitinėmis priemonėmis: „Nederėtų laukti įpusėjusio pavasario. Deja, erkės nubunda labai anksti, vos tik orai sušyla ir išlenda pavasario saulė.“

Ne visos priemonės suteikia vienodą apsaugą

Apsilankius veterinarijos vaistinėse, veterinarijos klinikose ar specializuotose gyvūnų prekių parduotuvėse galima rasti gausybę apsaugos priemonių nuo parazitų: antkaklių, pakabukų, karolių, lašų ir kitokių preparatų. Tačiau ne visais atvejais šios priemonės yra vienodai veiksmingos, be to tam tikri preparatai gerokai nusileidžia naujausioms antiparazitinėms priemonėms.

„Eilę metų viena populiariausių ir perkamiausių priemonių keturkojų augintojų tarpe buvo paprasčiausias užsegamas antkaklis. Vis dėlto, šiandien yra žinoma, kad jo segėjimas dar negarantuoja gyvūno apsaugos. Antkaklį būtina nuolat tikrinti, kad jis būtų arti odos, jo negalima nuimti visą veikimo laikotarpį. Jei antkaklis uždėtas neteisingai arba dėl tankaus ir ilgo gyvūno kailio neturi glaudaus kontakto su oda, jo veiksmingumas mažėja, veikliosios medžiagos mažiau pasiskirto po visą odą“, – pasakojo A. Tasiukevičiūtė. Ji pastebi, kad ši priemonė nėra tinkama maudytis mėgstantiems šunims, nes antkaklio nuimti nerekomenduojama, o dažnai mirkstant jis praranda veiksmingumą.

Veterinarijos gydytoja atkreipia dėmesį ir į kitus šios priemonės minusus. „Dėl galimo poveikio žmonių sveikatai, negalima leisti gyvūnų, seginčių antkaklį, miegoti vienoje lovoje su šeimininkais, o ypač vaikais. Antkaklio veikliosios medžiagos gali paveikti žmonių sveikatą. Veterinarinis vaistas gali dirginti odą, akis ir kvėpavimo takus“, – pažymi veterinarijos gydytoja. Todėl, pasak jos, renkantis antiparazitines priemones, būtina pasitarti su veterinarijos gydytoju ir atsakingai pasidomėti teisingu šių priemonių naudojimu bei galimu šalutiniu poveikiu.

Ieško ne tik veiksmingumo, bet ir patogumo

Pasak A. Tasiukevičiūtės, pastaraisiais metais naminių gyvūnų antiparazitinių priemonių naudojimo tendencijos stipriai keičiasi – paprastai ir patogiai vartojami preparatai tampa populiariausiu pasirinkimu keturkojų šeimininkų tarpe.

Dėl paprasto ir patogaus naudojimo šiuo metu visame pasaulyje populiariausias antiparazitinis preparatas – tabletės. „Tai, ko gero, pats inovatyviausias ir veiksmingiausias būdas apsaugoti augintinį nuo blusų, erkių, erkučių, ir vidaus parazitų, o šeimininką – nuo papildomų rūpesčių. Paprasčiau suduoti vieną kartą per mėnesį šunims tabletę, kurios nereikia slėpti dešroje ir po to sekioti iš paskos ieškant, ar prarijo visą tabletę ir kokios puselės neišspjovė. Viena gardžioji tabletė – ir rūpesčiai dėl parazitų baigti“, – sako A. Tasiukevičiūtė. Kaip ji pažymi, dėl kramtomose tabletėse esančios veikliosios medžiagos, sunaikinamas didžiausias spektras varginančių parazitų: erkių, poodinių erkių, blusų, apvaliųjų kirmėlių bei uodų pernešamų parazitų. Todėl net ir viena tabletė kartą per mėnesį užtikrina greitą, efektyvų ir tvarų poveikį – viena ir baigta.

Kaip pasakoja veterinarijos gydytoja, galima rinktis ir tabletes, veikiančias tris mėnesius. Tačiau tokiu atveju būtina atsižvelgti į per tą laikotarpį kintantį augintinio svorį. „Ypač svarbu atkreipti dėmesį į jaunus, dar augančius keturkojus – sparčiai augant gyvūnui, keičiasi jo svoris, o kadangi preparatuose naudojamos veikliosios medžiagos yra subalansuotos pagal augintinio svorį, jam pakitus, priemonė gali būti nebeveiksminga“, – atkreipia dėmesį A. Tasiukevičiūtė.

Kada rinktis lašus ir kodėl juos kartais reiktų naudoti

Veterinarinės farmacijos atstovė pasakoja, kad gana populiarūs ir antiparazitiniai lašai. „Per daugelį metų prekyboje, lašai taip pat yra tapę tradicine apsaugos priemone ir todėl dažniausiai ją renkasi šeimininkai, kurie tiesiog bijo išbandyti naujoves. Dažnu atveju lašai pasirenkami jeigu augintinis turi virškinamojo trakto sutrikimų, yra senyvo amžiaus arba alergiškas tam tikroms kitų antiparazitinių priemonių veikliosioms medžiagoms. Be to, tai yra viena pigesnių priemonių, todėl neretai jos pasirinkimą sąlygoja ir šeimininkų finansinės galimybės“, – sako veterinarijos gydytoja A. Tasiukevičiūtė.

Kalbėdama apie šią priemonę, veterinarijos gydytoja rekomenduoja lašiukus naudoti tarpais tarp tablečių. „Kartas nuo karto reiktų pakeisti priemones tam, kad neišsivystytų parazitų atsparumas preparatų veikliosioms medžiagoms. Taip pat nuo tų pačių preparatų būtina pailsinti ir augintinio organizmą. Todėl lašiukai puikiai tinka darant pertrauką nuo tablečių naudojimo“, – pažymi veterinarė ir priduria, kad užlašinus šios priemonės ant augintinio kailio, reiktų vengti artimo kontakto su augintiniu bent porą valandų. Renkantis šią antiparazitinę priemonę labai svarbu rinktis saugius ir veiksmingus lašiukus, nevertėtų rinkis pačių pigiausių lašiukų, būtina atkreipti dėmesį į gamintoją ir veiksmingumo laiką.

Profilaktika ištisus metus

„Rūpintis gyvūnų prevencija nuo parazitų yra vienas svarbiausių uždavinių. Būtent profilaktika yra pats efektyviausias būdas apsaugoti augintinį nuo ligų“, – sako A. Tasiukevičiūtė ir priduria, kad tai daryti reikia ištisus metus. „Jau nuo vasario vidurio pastebime antiparazitinių priemonių pardavimų augimą. Ir iš tiesų, nereikia laukti, kol atšils orai. Vos tik kiek nutirpsta sniegas, alkanos erkės pabunda ir intensyviai ieško maitinimosi šaltinių. Jos niekur nedingsta ir žiemą, ypač, jei žiema nėra šalta. Tad ir šaltuoju metų laiku patariama prevenciškai naudoti antiparazitines priemones. Prevenciškai sušerti vieną tabletę ar užlašinti lašiukų nuo erkių yra kur kas paprasčiau ir pigiau, nei po to kankinti gyvūną gydymu, vaistais, lašelinėmis“, – pažymi veterinarijos gydytoja.