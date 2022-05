Augintinis kasosi, vemia, viduriuoja, jam skauda pilvą? Veterinarė atskleidė, ką išduoda šie simptomai

Augintinių maistui skiria vis didesnį dėmesį

Prekybos miestelyje „Urmas“ įsikūrusios „Akvazoo“ parduotuvės atstovė Alma Skardžiuvienė teigia, kad žmonėms vis labiau rūpi auginamo gyvūno gerovė ir sveikata, todėl pastebimas vis didesnis žmonių susidomėjimas augintinių maistu.

„Žmonės domisi naujovėmis, maisto sudedamosiomis dalimis, kaip jis pagamintas. Matydami, kad augintiniui netinka maistas pirkėjai konsultuojasi tiek su veterinarijos gydytojais tiek ir su mūsų konsultantais ir bando rasti sveikiausią pašarą savo augintiniui“, – pasakojo pašnekovė.

Parduotuvės atstovė tai pat akcentavo, kad svarbu ieškoti kokybiškų pašaro gamintojų.

„Gyvūnų pašare naudojami grūdai yra naudingi jeigu jų kiekis yra tinkamas. Kai kurie gamintojai deda per didelį kiekį grūdų taip didindami jo išeigą. Kuo didesnis kiekis grūdų tuo maistas yra pigesnis, tačiau gyvūno sveikatai tai dažnai atsiliepia neigiamai“, – patirtimi dalijosi A. Skardžiuvienė.

Kačių ir šunų mitybos poreikiai visiškai skirtingi

Veterinarijos gydytoja Vita Ambrulaitienė teigia, kad svarbu tinkamai parinkti racioną atsižvelgiant į gyvūno rūšį, amžių, fiziologinius poreikius, sveikatos būklę.

„Svarbu žinoti, kad katė tai nėra „mažas šuo“, o šuo nėra katė. Katės yra mėsėdės, o šunys visaėdžiai. Dėl šios priežasties kačių baltymų poreikis yra ženkliai didesnis, lyginant su šunimis. Tai pat katėms su pašaru būtina gauti amino rūgštis: tauriną ir argininą, vitaminus A ir B3, arachido rūgšties. Tuo tarpu šunų organizmas dalį iš šių elementų geba pasigaminti pats“,- teigia pašnekovė.

Specialistė tai pat akcentuoja, kad vis populiarėjanti RAW/BARF mityba, kai orientuojamasi į kuo natūralesnį, neapdorotą maistą, šunims tinka ne visada.

„Žalia mėsa turi gana daug fosforo ir mažai kalcio, kurie augantiems, ypač didelių veislių, šuniukams yra labai svarbūs tinkamam augimui. Netinkamas fosforo ir kalcio santykis, gali iššaukti antrinį hiperparatiroidizmą. Todėl šeriant nesubalansuota RAW/BARF mityba yra rizika ortopedinių problemų išsivystymui“, – teigia veterinarijos gydytoja.

Sveikatos problemas gali lemti alergija

„Alergija – tai imuninės sistemos atsakas į tam tikrą baltymą, esantį pašare. Dažniausi alergenai katėms yra jautiena, vištiena, kiaušiniai, žuvis, o šunims – jautiena, kiaušiniai, vištiena bei pieno produktai“, – teigia veterinarijos gydytoja.

Nepaisant vis populiarėjančių begrūdžių pašarų veterinarijos gydytoja teigia, kad augintiniams celiakija (glitimo netoleravimas) diagnozuota nebuvo.

„Yra publikacijų apie Airių seterius ir jų recesyviniu būdu paveldimą gliuteno netoleravimą. Tačiau daugeliu atveju nenormalus organizmo atsakas į pašare esančius priedus nėra iššauktas imuniteto ir dažniausiai vystosi palaipsniui. Angliavandeniai, tokie kaip bulvės ar grūdai esantys maiste tiek šunims, tiek katėms gali sukelti negalavimų jeigu jie yra per mažai apdoroti ir dėl to sunkiai virškinami. Arba jų yra per daug ir nėra išlaikomas tinkamas procentas baltymų“, – akcentuoja veterinarė.

Pašaro netoleravimo ir alergijos požymiai yra panašūs ir gali apimti įvairius simptomus.

„Gali pasireikšti odos uždegimo požymiai – pleiskanojimas, niežulys. Tai pat žarnyno veiklos sutrikimai – vėmimas viduriavimas, pilvo išsipūtimas, skausmas pilve, neformuotos išmatos. Žarnyno sutrikimai dažniau pastebimi netoleravimo atveju“, – vardino V. Ambrulaitienė

Veterinarijos gydytoja tai pat akcentuoja, kad ypač svarbi sutrikimų diagnostika: būtina atmesti kitas ligas, kurios gali pasireikšti tokiais pačiais simptomais.