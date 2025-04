Ar katės mėgsta būti bučiuojamos? Įspėja apie pasipriešinimo ženklus

Kaip tinkamai pabučiuoti katę, kad ji žinotų, jog ją mylite

Kaip jau paaiškinome, jei ką tik įsigijote katę, ji dar nesupranta jūsų elgesio, todėl gali jaustis įsitempusi ir sutrikusi, kai ją pabučiuosite ar apkabinsite. Tačiau laikui bėgant jos gali išmokti sieti bučiavimą su prieraišumo parodymu. Nors katės mėgsta būti gana nepriklausomos, joms vis tiek patinka gauti dėmesio ir leisti laiką su žmonėmis, kuriais pasitiki.

Kai užmegsite ryšį su savo augintiniu ir išvystysite būdus, kaip su juo pozityviai bendrauti, jūsų katė gali laikyti bučinius šiltu ir draugišku gestu bei prieraišumo išraiška.

Kas yra katės bučinys

Katės dažnai rodo mums savo meilę mus masažuodamos, glostydamos galvą, gulėdamos ant nugaros ir apnuogindamos pilvą, tačiau niekada nepakelia galvos, kad pabučiuotų. Kartais katės laižo savo žmones, bet tai labai skiriasi nuo bučinio.

Lytėjimas yra jų bruožas, kurį jos įgyja dar būdamos kačiukais. Katės motinos dažnai laižo savo kačiukus, kad jie būtų švarūs ir jaukūs. Kai katė jus laižo, ji taip rūpinasi jumis ir parodo, kad jai rūpi jūsų gerovė. Tai meilės ir prieraišumo ženklas ir puikus būdas užmegzti ryšį.

Laižymas taip pat yra teritorijos žymėjimo būdas. Šiuo atveju, jei jūsų katė jus laižo, ji palieka savo kvapą ir bando pranešti kitoms katėms ar gyvūnams, kad jūs priklausote jai. Panašiai, kai katė trinasi į jūsų kojas, ji iš tikrųjų žymi jus savo kvapu, kad kitos katės žinotų, jog priklausote jai. Kai jūsų katė rodo jums šiuos meilės gestus, tai ženklas, kad ji jaučia visą jūsų meilę ir atsako jums abipuse meile.

Kaip nustatyti, kad katė nenori būti bučiuojama

Katė, kuri nenori būti bučiuojama, parodys savo stresą duodama jums tam tikrus signalus. Kai kurie ženklai yra akivaizdūs, pavyzdžiui, ji jums kandžiojasi arba šnypščia, tačiau kai kurie yra subtilesni, pavyzdžiui, kai ji atkiša ausis atgal arba sparčiai plaikstosi uodegą. Jūsų katė netgi gali išlenkti nugarą arba paplekšnoti jums, kad praneštų, jog nori likti viena.

Kai katė rodo bet kurį iš šių ženklų, turėtumėte sustoti ir pasitraukti. Katės yra įpročių būtybės, kurios elgiasi remdamosi patirtimi ir asociacijomis. Bučiavimasis, kai jos to nenori, gyvūnui yra neigiama patirtis. Jei to bus per daug, katė netrukus pradės jus sieti su neigiamais jausmais, todėl jūsų ir jūsų kačių draugystės ryšys susilpnės.

Kita vertus, jei jūsų katė murkia, pakelia uodegą, pasilenkia į priekį arba lėtai užsimerkia, kai ją bučiuojate, tai ženklas, kad jūsų bučiniai jai patinka.

Tinkamas būdas rodyti meilę

Yra daugybė būdų, kaip parodyti savo katei meilę, ne tik bučiuojant. Vienas iš būdų parodyti katėms meilę – pažvelgti į ją, lėtai užmerkti akis ir vėl jas atverti. Į šį meilės parodymą galite atsakyti atsistodami į jos lygį, sutikdami jos žvilgsnį ir lėtai atmerkdami akis.

Interaktyvus žaidimas taip pat yra puikus būdas užmegzti ryšį. Dar vienas būdas rodyti meilę savo augintiniui – balso signalai. Katės turi specialius miauksėjimo ir kudakavimo garsus, kuriuos naudoja bendraudamos su savo mylimaisiais. Jei imituosite jų garsus, jos tai supras kaip meilės parodymą. Bene geriausias būdas parodyti savo katei meilę – leisti laiką kartu.

Ar katės supranta ir mėgsta glaustymąsi

Daugelis kačių nemėgsta būti apkabintos. Jos nemėgsta būti laikomos prieš savo valią. Kai paimate savo katę ant rankų ir apkabinate, ji gali pasijusti įkalinta ir pažeidžiama, todėl norės susirasti vietą, kur galėtų grįžti, kur jaustųsi kontroliuojanti aplinką. Nepriimkite to asmeniškai – paprasčiausiai dauguma kačių nori savo asmeninės erdvės ir rodo mums prieraišumą tik savo sąlygomis.

Ar galima pabučiuoti arba apkabinti katę

Kiekviena katė yra unikali. Kai kurios yra meilesnės, kitos – mažiau meilios. Tai nereiškia, kad jos jūsų nemyli. Tiesiog kai kurioms reikia daugiau asmeninės erdvės nei kitoms. Vietoj apkabinimų ir bučinių kalbėkite su jomis pakeltu balsu, žiūrėkite į jas meiliu žvilgsniu ir leiskite joms pačioms inicijuoti bendravimą. Svarbiausia suprasti savo augintinį ir gerbti jo erdvę bei ribas.