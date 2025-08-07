Kelionės su augintiniais: ką svarbu žinoti iš anksto?

Sėkmingos kelionės paslaptis – planavimas
Pats svarbiausias žingsnis – išankstinis ir nuoseklus planavimas, pradedant gerokai prieš kelionės datą. „Visų pirma įvertinkite, ar jūsų augintinis gali keliauti. Ne visi gyvūnai toleruoja pokyčius – nauja aplinka ar transporto priemonė gali sukelti stresą, išgąsdinti ar net sukelti agresiją. Jei gyvūnas itin baikštus arba turi sveikatos problemų, galbūt verčiau palikti jį patikimo žmogaus priežiūroje namuose“, – pataria draudimo bendrovės „If“ vyr. žalų specialistė Elena Subelė.
Anot specialistės, taip pat svarbu išsirinkti tinkamą transporto priemonę pagal augintinio fizinius ir emocinius poreikius. Pavyzdžiui, šuo, įpratęs keliauti automobiliu, greičiausiai jausis gerai net ir ilgesnėje kelionėje po Europą. Tuo tarpu katinas, kuris niekada nebuvo iškėlęs kojos už namų ribų, gali patirti didelį stresą net važiuodamas iki sodybos.
Nepamirškite pasitikrinti, ar pasirinkta apgyvendinimo vieta – viešbutis, kempingas ar pramogų zona – priima gyvūnus. Kartais galima nemaloniai nustebti sužinojus, kad augintiniai ten nepageidaujami arba taikomas papildomas mokestis. Todėl prieš rezervuojant visada verta pasiskambinti ir išsiaiškinti visas sąlygas.
Taip pat svarbu iš anksto pripratinti keturkojį prie kelionės – kelionių garsų, judėjimo, naujos aplinkos. Pradėkite nuo trumpų išvykų gerokai prieš pagrindinę kelionę.
Kelionė automobiliu
Kelionė nuosavu automobiliu – dažnai patogiausias ir saugiausias būdas keliauti su keturkoju. Tai suteikia lankstumą, galimybę daryti pertraukas ir yra mažiau stresinė aplinka augintiniui, ypač jei jis važiuoja kartu su šeimininku jam pažįstamoje aplinkoje.
„Tačiau būtina pasirūpinti tinkama įranga – jokiu būdu neleiskite gyvūnui laisvai judėti salone. Jis gali blaškyti vairuotoją ir kelti pavojų. Naudokite specialius pervežimo narvus ar saugos diržus, tvirtinamus prie automobilio sėdynės. Didesniems šunims galima įrengti vietą bagažinėje, atskiriant ją tinkleliu ar grotelėmis“, – sako draudimo ekspertė.
Planuokite reguliarias pertraukas kas kelias valandas, kad augintinis galėtų išsilakstyti, atsigerti ir atlikti gamtinius reikalus. Atminkite: vasarą automobilis greitai įkaista, todėl net ir kelioms minutėms nepalikite gyvūno vieno – tai gali būti gyvybei pavojinga.
Kelionė traukiniu
Kelionės traukiniais tampa vis populiaresnės, o gyvūnų augintojams tai – patogus ir prieinamas keliavimo būdas. „LTG Link“ suteikia galimybę vežtis augintinius traukiniu, tačiau svarbu laikytis nustatytų taisyklių.
Maži gyvūnai, tokie kaip katės ar nedideli šunys, turi būti transportuojami specialiose dėžėse arba krepšiuose. Dideliems šunims būtina uždėti pavadėlį ir antsnukį – jie neturi trukdyti kitiems keleiviams ar užimti sėdimų vietų.
Norint, kad kelionė būtų maloni ne tik šeimininkui, bet ir augintiniui, rekomenduojama pasirūpinti vandens dubenėliu. Taip pat svarbu užtikrinti, jog gyvūnai visos kelionės metu būtų prižiūrimi ir nekeltų grėsmės ar diskomforto nei kitiems keleiviams, nei kitiems gyvūnams.
Kelionė lėktuvu
Skrydis su keturkoju – sudėtingiausias ir stresą keliantis kelionės būdas. Lėktuvo triukšmas, neįprasta aplinka ir kvapai gali stipriai sujaudinti augintinį. Prieš perkant bilietus pasitikrinkite, ar aviakompanija priima gyvūnus ir kokios yra jų pervežimo taisyklės – jos gali skirtis.
Mažus augintinius kartais leidžiama vežtis salone, specialiuose krepšiuose, tačiau didesni – keliauja bagažo skyriuje, kur reguliuojama temperatūra ir slėgis. Būtina iš anksto rezervuoti vietą gyvūnui – jų kiekis lėktuvuose ribotas.
Privaloma turėti veterinarijos pažymą apie gyvūno sveikatą bei galiojantį ES augintinio pasą su įrašyta mikroschema ir pasiutligės vakcinacijos informacija. Keliaujant už ES ribų gali prireikti papildomų skiepų ar tyrimų, todėl būtina iš anksto pasidomėti konkrečios šalies reikalavimais.
Dokumentai ir vakcinacijos
Keliaujant tiek Lietuvoje, tiek į užsienį, gyvūnas turi būti čipuotas, o jo numeris – įrašytas į jo pasą. Mikroschema yra privaloma keliaujant į bet kurią ES šalį.
„Būtina vakcinacija nuo pasiutligės – ji turi būti atlikta bent prieš 21 dieną iki kelionės ir įrašyta į pasą. Priklausomai nuo šalies, gali būti reikalaujamos ir kitos vakcinos ar procedūros, pavyzdžiui, keliaujant į Jungtinę Karalystę, Suomiją ar Norvegiją reikalingas specialus dehelmintizavimas (nukirminimas)“, – primena E.Subelė.
Veterinaras padės paruošti keturkojį kelionei, įvertins jo sveikatą ir užpildys visus reikalingus dokumentus.
Praktiniai patarimai patogesnei kelionei
Kad kelionė su augintiniu būtų kuo komfortiškesnė, specialistė pataria pasirūpinki keletu detalių. Pažįstami daiktai – mėgstamas žaislas, antklodė ar net šeimininko marškinėliai su pažįstamu kvapu – padės sumažinti stresą. Gyvūno nereikėtų šerti prieš pat kelionę, tačiau visada turi būti prieinamas šviežias vanduo.
Iš anksto pripratinkite gyvūną prie pervežimo krepšio – idealiu atveju jis jau turėtų būti įpratęs jame ilsėtis ir namuose.
Ant augintinio antkaklio naudinga pritvirtinti pakabuką su kontaktine informacija, jei netyčia pasimestų.
