Vienas vizitas gali išgelbėti gyvybę: veterinaro svarba kasdienybėje

Šiame straipsnyje aptarsime, kodėl verta lankytis pas veterinarą ne tik tada, kai „kažkas ne taip“, bet reguliariai – ir kodėl būtent dabar pats laikas užsiregistruoti vizitui Begemoto veterinarijos klinikose Vilniuje ar Širvintose.
Reguliarūs vizitai – raktas į sveiką gyvenimą
Vizitai pas veterinarą padeda laiku pastebėti sveikatos pokyčius – net jei iš pirmo žvilgsnio augintinis atrodo sveikas. Veterinaras patikros metu gali patikrinti gyvūno širdies veiklą, kvėpavimą, dantis, odą, kailį, svorį bei organų veiklą. Daug ligų, pavyzdžiui, inkstų ar kepenų veiklos sutrikimai, gali išryškėti tik atlikus kraujo ar šlapimo tyrimus – o laiku pastebėjus, galima veiksmingai gydyti ar net visiškai išvengti komplikacijų, ankstyvose stadijoje tokio tipo ligas galim gydyti papildų ir specialios mitybos pagalba, be medikamentų.
Skiepai ir parazitų kontrolė – ne tik būtina, bet ir privaloma
Skiepijimas nuo pasiutligės, maro, parvoviruso ar leukemijos – tai ne tik augintinio apsauga, bet ir jūsų pačių, jūsų vaikų ir visos bendruomenės saugumas. Taip pat būtina reguliariai rūpintis apsauga nuo blusų, erkių ir kirmėlių – šie parazitai gali sukelti rimtas ligas ir gyvūnui, ir žmogui.
Begemoto klinikose Vilniuje ir Širvintose atliekamos visos reikalingos vakcinacijos pagal amžių, o veterinarai padės sudaryti individualų profilaktikos planą nuo erkių, kirmėlių bei kitų kailio ir odos parazitų.
Kaip dažnai vesti augintinį pas veterinarą?
- Kačiukai ir šuniukai (iki 1 metų): kas 3–4 savaites iki visų pagrindinių skiepų, vėliau – kas 6–12 mėnesių.
- Suaugę gyvūnai (1–7 metų): bent kartą per metus – profilaktinė apžiūra, skiepai, svorio kontrolė.
- Vyresni gyvūnai (nuo 7 metų): rekomenduojama apsilankyti 2 kartus per metus – dar atidžiau stebėti senatvinius pakitimus, dantų būklę, sąnarius.
Kiekvienas gyvūnas – individualus. Geriausia – pasitarti su veterinaru, kuris pritaikys vizitų grafiką pagal veislę, sveikatos būklę ir gyvenimo būdą.
Dantų patikra – dažnai pamirštama, bet būtina
Daugiau nei 70 proc. vyresnių nei 3 metų šunų ar kačių turi dantų problemų – akmenys, dantenų uždegimai ar ligos. Visa tai sukelia skausmą, infekcijas ir net širdies ar inkstų problemas. Veterinaras vizito metu įvertins dantų būklę ir pasiūlys reikalingą priežiūrą.
Taip pat šeimininkai pastebėję nerimą keliančius elgesio pokyčius – agresiją, baimę, apatiją, perdėtą lojimą ar šlapinimąsi, turėtų pasikonsultuoti su veterinarijos gydytoju. Dažnai tai būna ne „blogas charakteris“, o sveikatos signalas.
Kada būtina skubėti?
Jei pastebėjote bet kurį iš šių požymių, nedelskite:
- sumažėjęs apetitas ar troškulys
- vėmimas, viduriavimas
- kosulys, čiaudulys
- šlubavimas, sunkus kvėpavimas
- niežėjimas, paraudimas, bėrimai
- elgesio pakitimai
Neretai gyvūnai „nesiskundžia“ skausmu – todėl tik jūsų dėmesingumas ir profesionali patikra gali išgelbėti nuo didesnių problemų.
Pasirūpinkite savo augintiniu šiandien!
Reguliarūs apsilankymai pas veterinarą – tai jūsų meilės ir atsakomybės išraiška. Jie leidžia gyvūnui gyventi ilgiau, sveikiau ir džiaugtis gyvenimu kartu su jumis.
