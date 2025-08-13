Ar jūsų augintiniui reikia papildų? Tiesa, kurią turi žinoti kiekvienas šeimininkas

Perteklinis papildų vartojimas, ypač be tyrimų, gali atnešti daugiau žalos nei naudos. Todėl rūpinkitės savo augintiniu atsakingai – pasitarkite su specialistu, atlikite tyrimus ir pasirinkite tai, kas iš tiesų reikalinga jūsų keturkojui draugui.
Subalansuota mityba – pagrindas sveikatai
Kaip ir žmonės, gyvūnai turi gauti tam tikrus vitaminus bei mineralus su maistu, nes jų organizmas negali pasigaminti pakankamai. Skirtumas tas, kad mes patys renkamės, ką valgome, ir kartais šis pasirinkimas būna ne pats sveikiausias, todėl trūkumus kompensuojame papildais. Gyvūnai neturi tokios laisvės – jų mityba visiškai priklauso nuo šeimininko.
Jei augintinis šeriamas komerciniu pašaru, ant kurio aiškiai nurodyta „visavertis ir subalansuotas“, papildomų vitaminų dažniausiai nereikia. Tokie pašarai sukurti taip, kad suteiktų gyvūnui visus reikalingus maistinius elementus tinkamomis proporcijomis. Papildai tampa reikalingi tik tada, kai veterinaras, atlikęs tyrimus, nustato konkretų trūkumą. Apie kačių ir šunų mitybą galite daugiau pasiskaityti čia:
Kada papildai gali būti naudingi?
Yra situacijų, kai papildai gyvūnui iš tiesų reikalingi. Pavyzdžiui, jei dėl tam tikrų sveikatos problemų organizmas nepasisavina vitamino B12, gali prireikti jo injekcijų. Jei šuo ar katė kenčia nuo sąnarių ligų, veterinaras gali rekomenduoti papildyti mitybą omega-3 riebalų rūgštimis, kurios mažina uždegimą ir palaiko sąnarių sveikatą.
Be to, sąnarių sveikatai palaikyti profilaktiškai gali būti naudingi gliukozamino gliukanas ir chondroitinas. Šios medžiagos padeda išsaugoti kremzlių elastingumą, lėtina jų dėvėjimąsi ir gali sumažinti skausmą vyresniame amžiuje ar intensyviai sportuojantiems šunims. Svarbu suprasti, kad net ir profilaktika turėtų būti suderinta su veterinaru – dozės ir vartojimo trukmė priklauso nuo gyvūno amžiaus, svorio ir sveikatos būklės.
Vitaminų ir papildų perteklius – reali grėsmė
Gyvūnų mylėtojai neretai vadovaujasi nuostata „jeigu žmonėms padeda, kodėl gi neduoti ir šuniui ar katei?“. Tačiau papildų perteklinis vartojimas gali sukelti rimtų sveikatos problemų.
Pavyzdžiui, per daug vitamino D gali sukelti apsinuodijimą, dėl kurio pažeidžiami inkstai. Per didelis kalcio kiekis gali lemti šlapimo akmenų susidarymą ar kaulų problemų vystymąsi. Net ir nekenksmingai atrodantis vitaminas A, vartojamas per ilgai ir per didelėmis dozėmis, gali pakenkti kepenims ir sukelti sąnarių skausmus.
Papildai, skirti žmonėms, gyvūnams gali būti dar pavojingesni – jų sudėtyje esantys saldikliai, konservantai ar didesnės veikliųjų medžiagų koncentracijos gali būti toksiški.
Papildų rinka – beveik nereglamentuojama
Vienas didžiausių pavojų yra tas, kad maisto papildų gyvūnams rinka beveik nėra reguliuojama. Tai reiškia, kad praktiškai bet kas gali uždėti etiketę ant buteliuko ir reklamuoti produktą kaip „sąnarius stiprinantį“ ar „imunitetą gerinantį“. Tokie teiginiai ne visada paremti moksliniais tyrimais, o kokybė ir sudėtis gali labai skirtis nuo to, kas nurodyta ant pakuotės.
Todėl prieš pradedant duoti gyvūnui bet kokį papildą, būtina pasitarti su veterinarijos gydytoju, kuris ne tik patars dėl tinkamų produktų, bet ir padės išvengti žalingo poveikio.
Tikslumas – tyrimų dėka
Norint iš tiesų žinoti, ko trūksta jūsų augintiniui, būtina atlikti kraujo ir kitus laboratorinius tyrimus. Tik jų rezultatai leidžia tiksliai nustatyti, ar reikia papildų, kokių konkrečiai ir kokiomis dozėmis. „Atsitiktinė“ profilaktika, paremta spėlionėmis ar reklaminiais pažadais, gali būti ne tik nenaudinga, bet ir pavojinga.
Veterinarijos klinikos siūlo profesionalias konsultacijas ir tyrimus, padedančius sudaryti individualų gyvūno mitybos bei papildų planą. Užsiregistravę konsultacijai, galėsite gauti aiškias, moksliškai pagrįstas rekomendacijas, pritaikytas būtent jūsų augintiniui.
Norėdami užtikrinti, kad jūsų augintinis gautų tik jam tinkamus vitaminus ir papildus, registruokitės konsultacijai veterinarijos klinikoje.
Papildai ir vitaminai nėra stebuklinga sveikatos formulė. Jie gali būti naudingi, bet tik tada, kai yra pagrįstas jų poreikis, nustatytas profesionalo. Profilaktinis gliukozamino gliukano ir chondroitino vartojimas gali padėti sąnariams, omega-3 riebalų rūgštys – širdžiai, odai ir kailiui, tačiau viskas turi būti suderinta su veterinaru.