Paskutinės vasaros akimirkos: idėjos aktyviam laisvalaikiui su keturkoju

Maudynės – džiaugsmas ir atgaivinanti mankšta
Dauguma šunų mėgsta vandenį, bet ne visi yra gimę plaukikai. Pirmą kartą maudantis reikėtų rinktis ramią, negilią vietą be stiprių srovių. Būtina pasitikrinti, ar toje vietoje leidžiama būti su šunimis – yra daug vietų, kuriose tai draudžiama. Stebėkite, kad šuo nepervargtų ir per ilgai nebūtų vandenyje, ypač jei oras vėsus.
„Po maudynių visada reikia šunį nusausinti rankšluosčiu, ypatingą dėmesį skiriant ausims ir letenoms. Jei šuo maudėsi ežere ar jūroje, grįžus namo geriausia jį perplauti švariu vandeniu“, – aiškina draudimo bendrovės „If“ vyr. žalų specialistė Elena Subelė.
Plaukimas su šunimi ant irklentės
Šuo ir irklentės: šiai veiklai reikia treniruočių ir kantrybės. Prieš išvyką būtina pasirūpinti tinkama gelbėjimo liemene, pritaikyta šuns dydžiui ir svoriui. Liemenė turi būti prigludusi, bet ne per ankšta. Ant nugaros turi būti rankena, kad prireikus būtų galima šunį greitai iškelti iš vandens.
Leiskite šuniui priprasti prie liemenės namuose ar šalia vandens – stebėkite jo reakciją. Taip pat ir šeimininkas turi dėvėti gelbėjimo liemenę – ant vandens gali nutikti netikėtų situacijų.
„Ne tik nukritimai, bet ir perkaitimas ar dehidratacija gali būti pavojingi karštomis dienomis. Todėl rinkitės plaukimą ryte arba vakare, kai saulė nėra tokia kaitri. Be to, žinokite, kad ir šunims gali pasireikšti jūrligė, todėl pirmąjį kartą neplanuokite per ilgos kelionės“, – pataria ekspertė.
Žygiai – kartu pažinkite gamtą
Pasivaikščiojimas kalnuotu ar miškingu maršrutu – puiki pramoga, bet jei tai nėra įprasta jūsų šuniui, tai gali būti tikras iššūkis. Būtina pasiimti vandens ne tik sau, bet ir augintiniui, taip pat vertėtų pasirūpinti maistu ir pirmosios pagalbos rinkiniu – šunys gali susižeisti letenas ar pasitempti kojas.
„Dažniausios traumos žygiuose – letenų sužeidimai ar raumenų patempimai. Nors gali atrodyti nežymūs, jei nebus gydomi, gali sukelti rimtesnių problemų“, – įspėja E.Subelė.
Bėgiojimas
Bėgimas su šunimi – motyvuojantis ir sveikas užsiėmimas. Jei planuojate pradėti bėgioti šią vasarą, pradėkite nuo trumpų distancijų ir naudokite tinkamą įrangą – specialų diržą su amortizuojančiu pavadėliu.
„Jauni šunys, nepratę prie bėgimo tempo, gali greitai pervargti. Todėl pradžioje rinkitės ne ilgesnę nei 2–3 km distanciją. Tai puikus priedas prie greitesnio pasivaikščiojimo miške. Visuomet stebėkite šuns judesius ir įsitikinkite, kad jis mėgaujasi veikla taip pat, kaip ir jūs“, – pabrėžia E.Subelė.
Nauji triukai – ne tik kūnui, bet ir protui
Ne visa veikla turi būti fizinė – vasara puikus metas išmokyti šunį naujų triukų ar komandų. Tai lavina ne tik kūną, bet ir protą, stiprina ryšį tarp augintinio ir šeimininko.
Ar žinojote, kad kai kurie šunys gali įsiminti daugiau nei 100 žodžių ar net spręsti paprastas užduotis? Protinė veikla gali būti dar labiau varginanti nei fizinė – 10 minučių intensyvaus mokymo gali išvarginti šunį labiau nei valandos pasivaikščiojimas.
Trumpi, reguliarūs mokymo užsiėmimai su žaidimu – ne tik naudingi, bet ir labai vertingi jūsų šuns gerovei. „Kai šuns elgesys yra nuspėjamas ir paklusnus, šeimininkas gali jaustis saugiau tiek namuose, tiek viešose vietose – ramus ir patikimas šuo suteikia pasitikėjimo kiekvienoje situacijoje“, – priduria specialistė.
Apsilankyti „Korgių lenktynėse 2025“ Vilniuje
Vasaros pabaigos nuotykius vainikuoti galima linksma švente – tarptautinėmis „Korgių lenktynėmis“, kurios šiemet vyks net dvi dienas. Rugpjūčio 23 d. sostinės Vingio parką užplūs trumpakojai bėgikai, jų šeimininkai ir tūkstančiai keturkojų mylėtojų, o rugpjūčio 24 d. Vilniaus Rotušės aikštėje, prie „Portalo“ skulptūros, įvyks pasaulinis korgių susitikimas. Tai nuo 2020 m. organizuojamas renginys, suburiantis visus draugiškus augintinius ir jų šeimininkus.
Vasaraaugintinisif draudimas
