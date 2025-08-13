Žiaurus išpuolis Vilniuje – apdegintas katinas rastas be galvos ir letenėlių: policija kreipiasi pagalbos

Deja, bet išpuolius vykdantis antžmogis vis dar nesurastas. Vilniaus miesto antrasis policijos komisariatas antradienį išplatino pranešimą, kuriame prašo ir visuomenės pagalbos.
„Informuojame, kad Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto antrajame policijos komisariate pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 310 str. 1 d. „Žiaurus elgesys su gyvūnais“ dėl to, kad 2025–06-28 apie 19.50 val. adresu Vilniuje, Belvederio g. 3 prie gatvės ant kėdės priešais tvorą rastas apdegęs gyvūnas – katinas be galvos ir letenų.
Markučių bendruomenėje pastebėtas ne pirmas atvejis, kada žiauriai elgiamasi su gyvūnu.
Prašome Jūsų stebėti ar aplinkui nevyksta įtartini veiksmai; jei pastebėjote smurto prieš gyvūnus atvejus ar žinote galimus kaltininkus, kas Markučių bendruomenėje žiauriai žudo katinus – nedelsdami informuokite policiją.
Informaciją galite teikti Vilniaus aps. VPK Vilniaus m. 2 PK ikiteisminį tyrimą atliekančiam vyr. tyrėjui Z. Romeiko, tel. 060392888, el. p. zbignev.romeiko@policija.lt, trumpuoju numeriu 112 arba per elektroninę policijos sistemą „epolicija.lt“, – skelbė policija.
Po įrašu bei jo pasidalijimais nuoskaudas liejo ir gyventojai.
„Šis siautėja jau ne vienus metus. Negi niekas nežino, nemato, neįtaria? Kas ten gyvena? Juk Markučiai kaip kaimas“, – rašė viena internautė.
„Kamerų reikia aplinkai stebėti. Gyvūnų mylėtojai Markučiuose seniai žino, randa sužalotus gyvūnėlius. Gyventojus pakvieskit parašyt, paliudyt atvejus, kur rastos aukos, kada. Reik susekt braižą, aplinkybes. Jei baigsis reikalas tik tokiu pranešimu, nusikaltimai kartosis“, – svarstė kita komentatorė.