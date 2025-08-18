Kaip dažnai ir kuo serga mūsų augintiniai

Augintinių sveikata atspindi bendrą šeimos gerovę. Sveikas augintinis yra ne tik laimingesnis, bet ir prisideda prie darnios namų ir visų šeimos narių nuotaikos. Reguliarūs veterinariniai patikrinimai, skiepai ir profilaktinė priežiūra yra būtini žingsniai norint išlaikyti augintinių sveikatą, tačiau tai neapsaugo nuo rizikos susirgti ar susižeisti. O tokie negalavimai gali reikšmingai atsiliepti ne tik šeimos gerovei, bet ir biudžetui.
„Daugelis augintinių šeimininkų būna nepasiruošę netikėtoms sveikatos problemoms. Nors 44 proc. respondentų atsakė, kad gydymo išlaidoms išleido iki 100 eurų, net trečdalis apklaustųjų tam turėjo skirti iki 400 eurų, o 7 proc. turėjo sumokėti nuo 401 iki 700 eurų“, – pasakoja draudimo bendrovės „If“ vyr. žalų specialistė Elena Subelė.
Draudimo bendrovė „If“ pernai vienam klientui išmokėjo net 1 tūkst. eurų, kai jo augintinis patyrė rimtų negalavimų. Pasak draudimo ekspertų, į juos dažniausiai kreipiasi augintinių savininkai, kurie sunegaluoja paragavę nevalgomų daiktų, augalų bei grybų, taip pat pasitaiko ir įvairių traumų.
Apklausa parodė, kad dažniausiai gyvūnai susiduria su tokiais sveikatos negalavimais kaip skrandžio problemos (28 proc.), odos problemos ir infekcijos (19 proc.), traumos (18 proc.), ausų infekcijos (18 proc.), šlapimo takų ir šlapimo pūslės infekcijos (17 proc.) bei įvairios alergijos (15 proc.). Kadangi daugiau nei trečdalis respondentų turi šunis ir beveik tiek pat – kates, šie duomenys pabrėžia, kad naminių gyvūnėlių ligos nėra neįprastos ir vienodai paveikia įvairius gyvūnus.
„Kalbant apie veterinarinę priežiūrą, tam tikros sveikatos problemos gali sukelti ne tik emocinį stresą, bet ir didelę finansinę naštą šeimos biudžetui. Šunų savininkams brangiausiai atsieina tokios ligos kaip vėžys, ortopedinės problemos ir neurologiniai sutrikimai, o operacijos, vaistai ir tolesnė priežiūra gali kainuoti nuo kelių šimtų iki tūkstančių eurų. Panašiai katėms gali tekti sumokėti dideles veterinarijos išlaidas dėl tokių ligų kaip lėtinė inkstų liga, dantų problemos, kurioms gali prireikti išsamių gydymo planų, reguliarių apsilankymų pas veterinarą“, – teigia E. Subelė.
Augintinių savininkams rekomenduojama apsvarstyti draudimo galimybę, kad apsisaugotų nuo nenumatytų veterinarinių išlaidų, užtikrinant, kad jų mylimi draugai gautų reikiamą priežiūrą laiku.
Šiuo metu Lietuvoje augintinius laiko apie 60 proc. gyventojų. 36 proc. teigia laikantys šunis, 35 proc. – kates, o 8 proc. – kitus gyvūnus.
augintinio sveikataif draudimasaugintinis
Rodyti daugiau žymių