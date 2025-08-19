Korgių sveikatos ABC: ką turi žinoti šeimininkas?

Stuburo problemos – dažnas iššūkis
Korgių ilga nugara ir trumpos kojos, atsiradusios dėl genetinės mutacijos sukeliamos chondrodisplazijos, lemia padidintą riziką stuburo išvaržoms. Ši būklė gali pasireikšti labai staiga: šuo ima jausti stiprų skausmą nugaros ar kaklo srityje, kojos pasidaro sukaustytos. Jei stuburas yra visiškai užspaudžiamas išvaržos, gali sutrikti kojų nervų veikla ir atsirasti paralyžius. Kad sumažintumėte išvaržos atsiradimo riziką, svarbu neleisti augintiniui šokinėti nuo aukštų paviršių, bėgioti laiptais ar tempti virvės dantimis – taip stuburui sukeliamas papildomas krūvis. Taip pat būtina kontroliuoti augintinio svorį.
Sąnarių ligos – ne tik vyresnio amžiaus problema
Su metais korgiai, kaip ir daugelis kitų veislių, susiduria su sąnarių ligomis. Dažniausiai pažeidžiami klubai ir alkūnės. Šuo gali pradėti šlubuoti, nebenorėti lipti ar šokinėti, o po poilsio atsistojus ir pradėjus eiti atrodyti lyg sustingęs. Šeimininkai gali padėti augintiniui palengvindami kasdienį judėjimą: pasirūpinti neslidžiais paviršiais, ortopediniu guoliu ar net specialiais laipteliais, leidžiančiais užlipti į aukštesnes vietas. Taip pat rekomenduojama pasitarti su veterinarijos gydytoju dėl medikamentinio artrito valdymo.
Alergijos – paslėptas kasdienybės priešas
Korgiai dažnai kenčia ir nuo alergijų, kurių priežastys gali būti tiek maisto, tiek aplinkos alergenai – pavyzdžiui, žiedadulkės ar dulkės. Alergijos dažniausiai pasireiškia pasikartojančiais ausų uždegimais, odos bėrimais, nuolatiniu kasymusi ar pėdučių laižymu. Tokiais atvejais svarbus reguliarus maudymas švelniais šampūnais, odos barjerą stiprinantys papildai bei nuolatinė apsauga nuo parazitų. Jei problema kartojasi, šeimininkui būtina kreiptis į veterinarijos gydytoją, kad būtų nustatyta tiksli priežastis ir parinktas tinkamas gydymas.
Nutukimas – dažniausia korgių bėda
Ši veislė garsėja savo meile maistui. Deja, per didelis skanėstų ar maisto kiekis greitai virsta antsvoriu, kuris trumpina gyvenimo trukmę ir gali sukelti kitas sveikatos problemas. Pirmieji nutukimo požymiai – nebejaučiami šonkauliai, prarasta liemens linija, riebalų sankaupos nugaroje. Sprendimas, reikalaujantis šeimininko pastangų: riboti maistą, atidžiai dozuoti skanėstus ir užtikrinti pakankamai aktyvios veiklos lauke. Nepamirškime, kad korgiai iš prigimties yra ganymo šunys, todėl jiems būtinas judėjimas. Esant didelio laipsnio nutukimui veterinarijos gydytojas gali sudaryti mitybos planą parenkant specialų maistą bei padėti sekti dietos rezultatus – tada pasiekimai geriausi.
Atsakinga priežiūra – sveiko gyvenimo garantas
Kiekvienas šeimininkas, pasirinkęs korgį, prisiima ne tik džiaugsmą, bet ir atsakomybę. Nors ši veislė turi polinkį į tam tikras sveikatos problemas, daug jų galima suvaldyti tinkama priežiūra ir prevencija. Atidus stebėjimas, reguliarūs vizitai pas veterinarijos gydytoją ir subalansuota kasdienybė užtikrins, kad korgis išliktų sveikas, energingas ir laimingas daugelį metų.