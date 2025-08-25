Kai smalsumas vos nepražudė katino: istorija iš „Begemoto“ veterinarijos klinikos

Netikėta nelaimė namuose
Įprasta diena virto tikru išbandymu šeimininkams, kai jie pastebėjo, kad jų katinas ėmė elgtis keistai – jis buvo neramus, laižėsi burną, o galiausiai burnoje pasimatė kyšantis siūlo galas. Paaiškėjo, jog smalsus augintinis nusprendė pažaisti su siūlų rite. Žaidimas baigėsi tuo, kad katinas prarijo 2 metrų siūlą, kuri, kaip netrukus sužinojo šeimininkai, jau buvo nukeliavusi gilyn į jo virškinamąjį traktą.
Suprasdami, kad situacija pavojinga, šeimininkai nedelsdami kreipėsi į „Begemoto“ veterinarijos kliniką Vilniuje. Kaip patys vėliau sakė, „kiekviena minutė atrodė kaip amžinybė, o vienintelis tikslas buvo išgelbėti mūsų katiną“.
Skubi diagnozė ir gyvybę gelbstinti operacija
Atvykus į kliniką, veterinarų komanda iš karto įvertino situaciją. Iš burnos kyšantis siūlo galas leido manyti, kad svetimkūnis yra stemplėje, tačiau tam, kad būtų aiškiau, buvo atlikta echoskopija. Tyrimas atskleidė kur kas sudėtingesnę realybę – siūlas jau buvo pasiekęs ne tik skrandį, bet ir dalį žarnyno.
Tokiais atvejais delsimas gali būti pražūtingas: siūlas, įstrigęs virškinamajame trakte, gali sukelti žarnyno užsikimšimą, plyšimą ar net mirtiną peritonitą. Todėl nedelsiant buvo nuspręsta atlikti skubią operaciją.
Operacijos metu Begemoto klinikos veterinarų komanda kruopščiai pašalino siūlą iš stemplės, skrandžio ir žarnyno. Darbas buvo sudėtingas – siūlas, judėdamas per virškinimo traktą, gali įsipjauti į gleivinę, pažeisti audinius, todėl reikalingas ypatingas tikslumas ir patirtis.
Pooperacinis laikotarpis – kantrybės išbandymas
Nors operacija buvo sėkminga, katinui dar laukia ne mažiau svarbus laikotarpis – gijimas. Pirmąsias dešimt dienų po tokių operacijų augintinis turi būti itin stebimas: mityba pritaikoma prie jautresnės virškinimo sistemos, ribojamas fizinis aktyvumas, reguliariai tikrinama žaizdų būklė.
Šeimininkai džiaugiasi, kad jų mylimas augintinis sparčiai sveiksta. „Esame be galo dėkingi „Begemoto“ veterinarams – jų dėka mūsų katinas gyvens toliau. Ši istorija parodė, kaip svarbu nedelsti ir pasitikėti profesionalais“, – sakė šeimininkai.
Pamoka visiems augintinių šeimininkams
Ši istorija nėra vienintelė – veterinarai dažnai susiduria su panašiais atvejais, kai gyvūnai praryja ne jiems skirtus daiktus: siūlus, gumeles, plastiko gabalėlius, net žaislus. Ypač pavojingi yra ilgi ir ploni daiktai – siūlai, virvutės ar kaspinai, nes jie gali „susipinti“ virškinamajame trakte ir sukelti itin pavojingas komplikacijas.
„Jeigu šeimininkai būtų pabandę patys traukti siūlą, padariniai galėjo būti mirtini. Bet kokiu atveju, kai augintinis praryja svetimkūnį, svarbiausia yra kuo greičiau kreiptis į veterinarą“, – akcentuoja „Begemoto“ klinikos gydytoja-chirurgė.
Laimingos pabaigos istorija
Šiandien katinas jau atgauna jėgas ir netrukus galės grįžti prie savo įprasto, nerūpestingo gyvenimo. O jo šeimininkai išmoko svarbią pamoką – visus pavojingus daiktus būtina laikyti vaikams ir augintiniams nepasiekiamose vietose.
Katino istorija primena: net ir atrodytų menkas neatsargumas gali baigtis rimta grėsme gyvybei. Tačiau kartu tai įkvepiantis pavyzdys, kaip atsakingas šeimininkų sprendimas ir profesionali veterinarų pagalba gali padovanoti dar daug metų draugystės ir meilės su mylimu augintiniu.
Jei įtariate, kad jūsų augintinis galėjo ką nors praryti, pastebėjote pakitusį jo elgesį ar tiesiog nerimaujate – nedelskite. „Begemoto“ veterinarijos klinika Vilniuje ir Širvintose dirba kiekvieną dieną, be išeiginių, ir yra pasiruošusi padėti tiek jums, tiek jūsų augintiniui. „Begemoto“ vetklinika – čia rūpestis tampa veiksmais.