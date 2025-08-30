Įvardijo 5 didžiausius miego su augintiniu privalumus

Miegoti su savo augintiniu yra rizikinga. Veterinarai įspėja, kad mūsų kailiniai draugai gali būti nešvarūs – net jei išoriškai to nematyti – ir gali į jūsų miego aplinką įnešti mikrobų, kenksmingų bakterijų ir net parazitų.
Kitiems augintiniai sutrikdo miego ciklą. 2017 m. žurnalo „Nature and Science of Sleep“ tyrimas parodė, kad pertraukiamas miegas turi trumpalaikių pasekmių, pvz., padidėja stresas, sumažėja gyvenimo kokybė ir atsiranda atminties problemų, o ilgalaikės pasekmės – hipertenzija ir širdies ligos.
O kita pusė? Juk miegoti su augintiniu turi būti ir privalumų, tiesa? Iš tiesų, yra. Yra priežasčių, kodėl tiek daug žmonių tai daro.
1. Jausmas, kad esi saugus
„Sleep Foundation“ teigia, kad ypač šunys gali suteikti papildomą saugumo ir apsaugos jausmą.
Tai ypač pasakytina apie tarnybinius šunis, kurie teikia emocinę paramą nuo potrauminio streso sutrikimo kenčiantiems žmonėms; jie netgi gali imtis veiksmų, kad nuramintų košmarą sapnuojantį žmogų.
2. Stipresnis emocinis ryšys
2024 m. „Scientific Reports“ atliktas tyrimas šia tema parodė, kad su augintiniu miegantys žmonės jaučia „didesnį emocinį artumą“, nors nebuvo aišku, ar tai tiesiogiai susiję su geresne miego kokybe.
3. Didesnė tikimybė susikurti gerą rutiną
Gyvūnai mėgsta gerą rutiną, ir jei anksti keltis nėra jūsų stiprioji pusė, miegas su gyvūnu gali padėti pradėti dieną. Jie gali jus draugiškai pažadinti ir priversti judėti.
4. Mažiau streso ir nerimo
Viename tyrime nurodyta, kad mažesnis stresas ir nerimas yra pagrindinės priežastys, dėl kurių gyvūnų savininkai leidžia savo augintiniams miegoti kartu su jais.
Tai patvirtina naujas tyrimas (2025 m.), paskelbtas „Social Indicators Research“, kuriame nustatyta, kad augintiniai suteikia didesnį gyvenimo pasitenkinimą, nei manyta iš pradžių, iš dalies dėl jų „raminančios buvimo“.
5. Geresnė miego kokybė
Nors tai yra ginčytinas klausimas dėl galimų pertraukimų, daugelis žmonių, kurie miega su savo augintiniais, teigia, kad jų miego ciklas yra geresnis.
Pažymima, kad tai greičiausiai yra dėl raminančio gyvūnų poveikio – jie gali mažinti streso hormono kortizolio kiekį ir didinti oksitocino kiekį, kuris padeda mums jaustis laimingesniais ir atsipalaidavusiais, todėl miegas tampa „gilus ir ramus“.
