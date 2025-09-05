4 priežastys, kodėl katės jus kandžioja ir kaip to atsikratyti

Suprasti tokio elgesio priežastis labai svarbu, ypač norint sukurti darnius žmogaus ir jo pūkuoto murklio santykius. Žinodami katės kūno kalbą ir gebėdami atpažinti jos nuotaiką, galime išvengti nemalonių situacijų ir padaryti bendravimą su augintiniu malonesnį ir saugesnį.
Kodėl katė kandžioja rankas, kai ją glostote?
1. Meilės ir prieraišumo išraiška
Kad ir kaip būtų keista, lengvas kramtymas gali būti meilės išraiška. Katės, užaugusios kartu su savo gentainiais, dažnai naudoja švelnų kramtymą kaip būdą išreikšti prieraišumą. Joms tai yra bendravimo forma, paveldėta iš vaikystės, kai žaidė su broliais ir seserimis.
2. Žaismingas elgesys
Kartais katė jūsų rankos judesį gali suvokti kaip kvietimą žaisti. Gamtoje katės medžioja mažą grobį ir jūsų pirštai gali joms priminti šį instinktą. Toks elgesys ypač būdingas jauniems ir energingiems gyvūnams.
3. Fizinis diskomfortas arba skausmas
Jei jūsų katė staiga pradeda kandžiotis, kai ją glostote, tai gali būti sveikatos problemų požymis. Jai gali skaudėti tam tikrą kūno vietą ir jūsų prisilietimas sukelia diskomfortą. Tokiu atveju kramtymas – tai būdas, kuriuo jūsų augintinė praneša jums apie savo būklę.
4. Per didelis susijaudinimas arba dėmesio nuovargis
Katės, skirtingai nei šunys, greičiau pavargsta nuo ilgo glostymo. Jei savo augintinį glostote per ilgai, jis gali jaustis sudirgęs ir bandyti nutraukti kontaktą įkandimu.
Kaip atpažinti skirtingus įkandimų tipus?
1. Minkšti, neskausmingi įkandimai
Šiuos įkandimus paprastai lydi murkimas ir kiti malonumo ženklai. Katė nenaudoja jėgos, o „kramto“ jūsų ranką, taip išreikšdama savo meilę.
2. Žaismingi įkandimai
Šiuos įkandimus dažnai lydi aktyvūs letenos ir kūno judesiai. Katė gali sugriebti jūsų ranką ir lengvai kandžioti, imituodama medžioklę. Paprastai šie įkandimai nėra labai skausmingi, tačiau jie gali būti gana atkaklūs.
3. Agresyvūs arba įspėjamieji įkandimai
Šie įkandimai yra sunkesni ir gali būti lydimi šnypštimo ar riaumojimo. Katė gali suglausti ausis atgal ir vizginti uodegą, rodydama aiškius susierzinimo ar baimės ženklus.
Katės kūno kalba: kaip suprasti katės nuotaiką
1. Ausų padėtis
Ausys yra svarbus katės nuotaikos rodiklis. Prie galvos prispaustos ausys signalizuoja apie baimę ar agresiją, o atpalaiduotos ir į priekį nukreiptos ausys rodo ramybę ir susidomėjimą.
2. Uodegos judesiai
Staigūs uodegos judesiai į šonus paprastai rodo susierzinimą arba susijaudinimą. Kita vertus, ramiai pakelta uodega rodo gerą nuotaiką.
3. Kiti diskomforto požymiai
Atkreipkite dėmesį į bendrą katės laikyseną. Įtemptas kūnas, išsiplėtę vyzdžiai ir iššiepti dantys yra aiškūs požymiai, kad katė patiria stresą arba jaučiasi nepatogiai.
Ką daryti, jei katė įkando man į ranką, kai ją glosčiau?
Jei katė pradeda kąsti, nedelsdami nutraukite glostymą ir patraukite ranką. Nebauskite gyvūno, nes tai gali tik pabloginti problemą.
Pabandykite atitraukti katės dėmesį žaislu ar skanėstu. Tai padės nukreipti jos energiją pozityvesne linkme.
Palaipsniui mokykite katę, kad rankų nevalia kandžioti. Naudokite žaislus ant lazdos, su kuriais galima žaisti, kad katė nesusietų jūsų rankos kaip objekto, kurį reikia medžioti.
Įkandimų prevencija
Išmokite atpažinti ženklus, kad katė pavargo nuo dėmesio, ir suteikite jai galimybę pailsėti.
Dauguma kačių mieliau renkasi galvos ir kaklo glostymą. Venkite pernelyg intensyvaus ar ilgo glostymo.
Periodiškai apžiūrėkite katę, ar nėra žaizdų, uždegimų ar kitų problemų, kurios gali sukelti diskomfortą liečiant.
Kada kreiptis į veterinarijos gydytoją?
Jei anksčiau buvusi meili katė staiga tampa agresyvi arba vengia prisilietimų, tai gali būti sveikatos problemų požymis. Atkreipkite dėmesį į kitus simptomus, pavyzdžiui, apetito praradimą, kraiko dėžutės įpročių pokyčius ar neįprastą mieguistumą.
Kartu su agresyviu elgesiu tai gali reikšti, kad reikia atlikti veterinarinę apžiūrą. Nepamirškite, kad kiekviena katė yra unikali. Kantrybė, stebėjimas ir meilė yra pagrindiniai veiksniai, padedantys sukurti darnius santykius su jūsų murkliui.