5 patarimai, kaip išauklėti paklusnų ir laimingą šunį: perspėja dėl skanėstų

Šie patarimai padės išvengti žalos ir pagerins jūsų santykius su šunimi
Pirma, dresuotojas pataria teisingai pąžiūrėti į šunų dresūrą. Šiems gyvūnams reikia ne tik kasdieninių pasivaikščiojimų, bet ir protinės bei fizinės stimuliacijos derinio.
Antra, specialistas pataria pripratinti šunį po treniruotės ar aktyvių pasivaikščiojimų pailsėti – atveskite jį prie guolio ar būdos. Kai gyvūnas nepailsi, o toliau yra pernelyg aktyvus, jam gali išsivystyti tokios problemos kaip pernelyg dažnas lojimas, blogas elgesys namuose ir baimė atsiskirti nuo šeimininko.
Trečiasis dresuotojo patarimas daugelį nustebino. Jis teigia, kad pavadėlį reikia naudoti ne tik lauke, bet ir namuose. Tai padės ištaisyti kai kuriuos blogus augintinio įpročius, pavyzdžiui, daiktų „vagystes“.
„Tiek daug žmonių praranda kontrolę šunims savo namuose. Jiems leidžiama imti daiktus, bėgti nuo jų [šeimininkų], pulti svečius ir pan. Naudokite pavadėlį patalpoje, kol jūsų šuo išmoks deramo elgesio“, – pridūrė A. Spivey.
Specialistas taip pat papasakojo apie ketvirtą metodą, kurį galima naudoti namuose, kad jūsų pūkuotas draugas neverkšlentų, kol jūs valgote.
„Kai valgote, nuveskite šunį į guolį, nesvarbu, ar tai užkandis, ar pilni pietūs, ar ruošiate vakarienę. Tai išmokys jūsų šunį pagarbiai ir ramiai elgtis su maistu, o tai labai padės išmokyti šunį tinkamai elgtis – tai labai naudinga“, – tęsė jis.
Penktasis patarimas – neskatinti tam tikro elgesio.
„Jei šuo šokinėja, o jūs jį glostote, jis vėl šokinės. Jei šuo inkščia, o jūs jį glostote, jis inkš, kad atkreiptų jūsų dėmesį. Ramiai paglostykite šunį, kai jis padarė tai, ko prašėte, arba tai, kas jums patinka“, – apibendrino dresuotojas.
Kokių skanėstų negalima duoti šunims
Kartais norisi pagirti savo augintinį arba tiesiog palepinti jį kuo nors skaniu. Tačiau yra keletas skanėstų, kurių šunims duoti griežtai negalima.
Kalbama, visų pirma, apie vynuoges ir razinas. Jos turi junginių, kurie gali sukelti organų nepakankamumą ir netgi jūsų augintinio mirtį.
Taip pat nereikėtų duoti šunims šokolado ir saldainių.
Vietoj to galite palepinti augintinį morkomis ar obuoliais, bet saikingai.
augintiniaidresuotojasdresūra
Rodyti daugiau žymių