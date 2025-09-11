Kodėl katės murkia? Tai vienas iš dalykų, kurį suprantame ne iki galo

Murkimas, švelni vibracija, kurią naminės katės sukelia įkvėpdamos ir iškvėpdamos, būdingos tik katėms ir į kates panašiems gyvūnams.
Pumos, gepardai ir kelios kitos didžiosioss katės taip pat murkia; taip pat ir civetai, genetai ir mangustai. Bet kodėl katės murkia?
„Tai vienas iš tų dalykų, kurį suprantame, tačiau ne iki galo“, – sakė Mikel Delgado „Feline Minds“ sertifikuota kačių elgesio ekspertė. „Murkimas greičiausiai yra refleksinis ir nelabai kontroliuojamas, panašiai kaip ir kvėpavimas.“
Švelnus katės murkimas yra vienas iš mažų kačių savininkų gyvenimo džiaugsmų.
Bet ar murkianti katė yra džiaugsminga? Taip, paprastai katės murkia, kai jaučiasi gerai.
Nepriklausomai nuo to, ar sėdi ant kelių, ar šildosi saulėje, murkianti katė paprastai yra laiminga katė.
„Devyniasdešimt procentų atvejų murkimas yra teigiamas dalykas“, – sakė M. Delgado. „Tai reiškia, kad jūsų katė patiria malonumą. Ji laiminga, patenkinta ir jaučiasi saugi.“
Tačiau tyrimai rodo, kad katės murkia ir dėl kitų priežasčių. Viena iš jų yra susijusi su išgyvenimu.
Kačiukai gimsta akli ir kurti; jie pradeda murkti praėjus kelioms dienoms po gimimo. Laukinėje gamtoje murkti saugu, nes tai tylus garsas, todėl mažai tikėtina, kad plėšrūnai išgirs kačiuką.
„Iš pradžių murkimas padeda kačiukams nepasimesti nuo kačių motinų“,– pasakojo veterinarijos gydytoja ir Kornelio universiteto profesorė dr. Kate Anderson.
„Jie iš tikrųjų suranda savo mamą murkdami, mama jais pasirūpina, o tada jiems taip pat atsako murkimu“, – paaiškino K. Anderson.
Kačiukai taip pat murkia žįsdami. „Murkimas gali sukurti tam tikrą ryšį tarp mamos ir kačiukų“, – sakė M. Delgado.
Katės murkia ir kai užauga. „Jos murkia kitoms katėms, kurioms jaučia draugiškus jausmus“, – sakė K. Anderson.
Dažnai katės murkia „prausdamos“ viena kitą, kai stengiasi rūpintis viena kita, sakė M. Delgado.
Naminės katės murkia aplink pažįstamus žmones ir šunis. Katės taip pat murkia ilsėdamosi, valgydamos ar besimėgaudamos vienatve.
Be to, katės gali murkti, kad gautų tai, ko nori. Dažniausiai, sakė M. Delgago, murkimas yra refleksas; bet murkimas gali būti ir tyčinis. Remiantis 2009 m. paskelbtu tyrimu, katės naudoja specifinį „prašomąjį murkimą“, kad išsiprašytų maisto arba išverstų žmones iš lovos.
Šis murkimas susideda iš aukštesnių dažnių, kurie skamba kaip kūdikio verksmas.
„Kai žmonės girdi, kaip katės garsiai murkia pasitelkdamos įkvepiamąjį murkimą, jie mano, kad tai būtina“, – sakė K. Anderson.
„Nors katės dažniausiai murkia, kai yra laimingos, taip būna ne visada. Jos kartais murkia, kai patiria stresą",– sakė M. Delgado.
„Turėjau katę, kuri murkdavo veterinarijos kabinete, o mano katė tikrai nemėgo eiti pas veterinarą!– kalbėjo M. Delgado. „Taigi tai buvo savotiškas atsakas į stresą.“
K. Anderson gydė daug sužeistų, murkiančių kačių; ji taip pat mano, kad murkimas gali būti streso valdymo mechanizmas, nes tai gali padėti joms nusiraminti, kai jos serga, yra išsigandusios ar merdėja.
Viena teorija teigia, jog murkimas gali padėti katėms išgyti. 2001 m. atliktas tyrimas pažymėjo, kad katės murkia 20–150 hercų dažniais, kurie yra panašūs į dažnius, naudojamus gydant žmonėms, susiduriančiais su kaulų augimo ir raumenų skausmais.
„Tačiau nėra tvirtų įrodymų, patvirtinančių ar paneigiančių šią teoriją“,– sakė M. Delgado.
„Niekada nebuvo atliktas kačių murkimo tyrimas, kuris leistų manyti, kad jis turi kokių nors stebuklingų gydomųjų galių“, – sakė ji. „Bet tai gali būti bandymas save paguosti“.
Taigi, kaip kačių savininkai gali atskirti, kuris murkimas yra kuris? „Jūs turite tapti detektyvu“, – sakė M. Delgado.
„Atsižvelgdamas į aplinkybes, katės savininkas gali gerai atspėti, kodėl jo katė murkia. Jei katė yra sveika, murkimo priežastį gali išduoti kūno kalba“,– sakė M. Delgado.
„Ar katė atrodo laiminga ir atsipalaidavusi? Jei taip, atsakymas tikriausiai yra: „Taip, tavo katė mėgaujasi šia akimirka su tavimi“.
Parengta pagal „Live Science“.