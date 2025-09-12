5 žingsniai ir nebepabusite nuo miaukimo ar letenų ant veido

Ką daryti, jei katė trukdo miegoti naktimis – patarimai gyvūnų savininkams.
Kaip išsimiegoti, jei namuose yra pūkuotas miego trikdytojas
Paverskite vakarą į pilnavertę žaidimų sesiją. Judrūs žaidimai prieš miegą padės išlieti susikaupusią energiją. Pavargęs katinas – miegantis katinas.
Vėlyva vakarienė pūkuotajam
Paskutinį kartą gyvūną pamaitinkite prieš pat eidami miegoti. Sotus augintinis rečiau prabunda naktį ir neprašys maisto ryte.
Nereaguokite į naktinius išsišokimus
Jei katė reikalauja dėmesio trečią nakties, tiesiog ignoruokite ją. Bet kokia jūsų reakcija įtvirtins jam mintį: „naktį gali gauti tai, ko nori“.
Sprendimas – automatinis šėrimo įtaisas
Išmanieji šėrimo įtaisai su laikmačiu padės išvengti ankstyvo kėlimosi. Numatykite nedidelės porcijos pašaro davimą – ir augintinis bus užsiėmęs maistu, o ne jumis.
Kraštutiniu atveju – atskiras kambarys
Jei viskas kita nepadeda, palikite katei šiltą kampelį, dubenėlį su vandeniu, žaislą ir uždarykite miegamojo duris. Kartais geriausias miegas – tai miegas skirtingose durų pusėse.