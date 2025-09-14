Prieglaudos šuniui išpjovė inkstą ir persodino jį grynaveisliui augintiniui: teismo verdiktas šokiravo visuomenę

Viskas prasidėjo nuo Jaceko S. straipsnio, kurį jis 2013 m. publikavo profesiniame žurnale. Veterinaras pašalino inkstą iš prieglaudos šuns Saturno, kuris buvo ką tik priglaustas. Organas buvo persodintas grynaveisliam vokiečių aviganiui iš veislyno.
Netrukus po procedūros Saturnas buvo grąžintas į prieglaudą. Kai jis buvo priglaustas dar kartą, naujasis šeimininkas nežinojo, kad šuniui pašalintas inkstas ir kad jam reikalinga speciali priežiūra. Tiesa paaiškėjo įprastų tyrimų metu, rašo „Fakt“.
Ši istorija iškilo į viešumą 2018 m., kai „Viva“ fondas pateikė skundą prokuratūrai.
Paaiškėjo, kad tai nebuvo vienintelis atvejis – benamė kalytė vardu Tosia praėjo panašią procedūrą, ji taip pat tapo inksto donore. Pradėtas tyrimas, po kurio Jacekui S. buvo pateikti kaltinimai dėl žiauraus elgesio su gyvūnais.
2024 m. lapkritį pirmos instancijos teismas priėmė nuosprendį: veterinaras pripažintas kaltu, jam skirta vienerių metų laisvės atėmimo bausmė, atidėta trejiems metams, trejų metų draudimas verstis profesine veikla bei prievolė sumokėti kompensaciją gyvūnų globos fondams.
Jacekas S. šį sprendimą apskundė. Veterinaras išteisintas rugsėjo 11 d. Varšuvos apygardos teismas išteisino veterinarą, pranešė „Gazeta Wyborcza“.
Pasak teisėjos Anos Bator-Ciesielskos, vieno inksto nebuvimas nėra laikomas gyvūno suluošinimu, o abu šunys procedūros metu buvo gydomi vienodai.
Teismas pažymėjo, kad įstatymai nenumato tokių procedūrų gyvūnams ir kad ši spraga turi būti nedelsiant išspręsta. Procedūra buvo atlikta kvalifikuoto specialisto. Kaltinamasis užtikrino, kad ji būtų atlikta laikantis medicinos principų. Jo tikslas nebuvo donoro kančia, o recipiento gyvybės išsaugojimas.
Verdiktas šokiravo visuomenę „Viva“ fondo advokatė Katarzyna Topczewska išreiškė nuogąstavimą, jog žmonės gali priglausti gyvūnus vien tam, kad parduotų jų organus: „Visada atsiras turtingų grynaveislių šunų savininkų, kurie mokės dešimtis tūkstančių zlotų, kad išgelbėtų savo augintinį. Tokia prekyba gali suklestėti.“
Išteisinimas yra galutinis, tačiau įmanoma pateikti kasacinį skundą Aukščiausiajam Teismui.
Jacekas S. atsisakė komentuoti nuosprendį ir bendrauti su žurnalistais, rašoma Fakt.pl, Gazeta Wyborcza.