Kaunietė praneša apie pavojingomis sąlygomis laikomą gyvūną: įsikišo policija

„Sveiki. Įdomi tema, kaip Kauno teisėsauga reaguoja į pavojingas gyvūno gyvybinių sveikatai sąlygas. Nuo 8 val ryto skambinu ir laukiu pareigūnų, nes priešais name girtaujantys asmenys gyvūną laiko pavojingomis sąlygomis. Bute triukšmas, gyvūnas bijo. Ketvirtas aukštas“, – rašė moteris.
Ji teigė, kad bandė skambinti pagalbos numeriu, tačiau nesulaukė jokios reakcijos.
„112 siūlo skambinti +3 707 00 60000. O ten bendras nr., savaitgalį niekas neatsiliepia. Operatorė man pasakė, kad užregistruota, ir kad linijos neužlaikyčiau, neskambinėčiau. Nuo ryto iki dabar jokios reakcijos“, – dalijosi kaunietė.
Skaitytoja pasakojo, jog į situaciją įsitraukė ir gyvūnų globos organizacija „Gyvūnų gerovės iniciatyvos“ (GGI).
„Pagal įstatymą, pareigūnai turėtų konfiskuoti gyvūną, ir laikinai patalpinti gyvūnų globos įstaigoje, kol vyks tyrimas“, – teigė skaitytoja.
Anot jos, policijos pareigūnai į vietą atvyko, tačiau pradžioje situacijos neišsprendė.
„Atvažiavo ir išvažiavo. Paliko taip. Asmuo tyčia uždarė langą išvis, kad katė neįeitų. Čia po policijos vizito. Tyčia“, – rašė moteris.
Galiausiai, anot skaitytojos, pareigūnai sugrįžo į įvykio vietą.
„Pareigūnas grįžo. Katiną paėmė ir perdavė kaimynams, kol vyks tyrimas“, – informavo skriaudžiamiems gyvūnams neabejinga kaunietė.
Kaunaspavojingos sąlygosKatinas
Rodyti daugiau žymių