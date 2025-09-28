Siaubinga šeimos tragedija – šuo mirtinai sužalojo dešimtmetę

Šiaurės Jorkšyro policijos vyriausiasis detektyvas inspektorius Matas Wilkinsonas sakė, kad mergaitės Savanos tėvas Bradley išėjo į darbą ir paliko ją namuose su mama ir amerikiečių buldogu Biggie.
Baisi nelaimė nutiko tada, kai mergaitės mama trumpam išėjo pas savo vyro tėvą pasikalbėti dėl sugedusio vandens šildytuvo. Mergaitė be priežiūros buvo palikta vos kelias minutes.
Mama palikdama dešimtmetę dukrą su amerikiečių buldogu neįtarė nieko blogo. Šeima liudijo, kad Biggie niekuomet nerodė agresijos vaiko atžvelgiu, buldogas buvo apibūdintas kaip „tingus“. Jungtinėje Karalystėje būtina turėti leidimą norint laikyti šios veislės šunį namuose. Šeima jį turėjo. Biggie taip pat buvo kastruotas, paženklintas.
Po mirtino užpuolimo šuo buvo užmigdytas. Vėlesni tyrimai, atlikti po jo mirties, neparodė jokios medicininės priežasties staigiam „agresijos protrūkiui“.
Po Savanos mirties paskelbtame pranešime jos šeima teigė esanti „visiškai sukrėsta ir sugniuždyta“. Jie pridūrė negalintys patikėti, kad prarado „savo nuostabią mergaitę, kurią taip myli.“