Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
AugintinisPriežiūra

Siaubinga šeimos tragedija – šuo mirtinai sužalojo dešimtmetę

2025 m. rugsėjo 28 d. 13:50
Lrytas.lt
Šiaurės Jorkšyro miestelį (Jungtinė Karalystė) supurtė žiauri tragedija. Dešimties metų mergaitę mirtinai sužalojo namų augintinis – amerikiečių buldogas, praneša leidinys The Sun.
Daugiau nuotraukų (1)
Šiaurės Jorkšyro policijos vyriausiasis detektyvas inspektorius Matas Wilkinsonas sakė, kad mergaitės Savanos tėvas Bradley išėjo į darbą ir paliko ją namuose su mama ir amerikiečių buldogu Biggie.
Baisi nelaimė nutiko tada, kai mergaitės mama trumpam išėjo pas savo vyro tėvą pasikalbėti dėl sugedusio vandens šildytuvo. Mergaitė be priežiūros buvo palikta vos kelias minutes.
Mama palikdama dešimtmetę dukrą su amerikiečių buldogu neįtarė nieko blogo. Šeima liudijo, kad Biggie niekuomet nerodė agresijos vaiko atžvelgiu, buldogas buvo apibūdintas kaip „tingus“. Jungtinėje Karalystėje būtina turėti leidimą norint laikyti šios veislės šunį namuose. Šeima jį turėjo. Biggie taip pat buvo kastruotas, paženklintas.
Po mirtino užpuolimo šuo buvo užmigdytas. Vėlesni tyrimai, atlikti po jo mirties, neparodė jokios medicininės priežasties staigiam „agresijos protrūkiui“.
Po Savanos mirties paskelbtame pranešime jos šeima teigė esanti „visiškai sukrėsta ir sugniuždyta“. Jie pridūrė negalintys patikėti, kad prarado „savo nuostabią mergaitę, kurią taip myli.“
buldogasNelaimėJungtinė Karalystė

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.