Įspėja kitus šunų šeimininkus: augintinį paliko vos 10 min., o grįžę rado negyvą

Maldaudama kitų pasimokyti iš jos klaidos, mama paragino žmones įėjus į vidų „nuimti antkaklius“.
Pasidalijusi tragiška istorija internete, ji sakė: „Vakar su manimi ant šios lovos gulėjo trys gražūs kailiniai kūdikiai – o šįryt aš turiu du.
„Mano mažoji Mabel, mano penkių mėnesių cockapoo, buvo virtuvėje ir bandė pašokti ant spintelės, kur buvo maisto. Jos apykaklė užsikabino už virtuvės spintelės rankenos“, – pasakojo moteris širdį veriančiame vaizdo įraše.
„Ji tik dešimt minučių buvo apačioje. Mano vyras guldė jaunesniuosius, o sūnus tiesiog dešimčiai minučių buvo pakilęs į viršų.
Pasak širdgėlos apimtos moters, jos sūnus pirmasis sužinojo apie tragediją, kai nulipo į apačią atsigerti.
„Jis rado ją ten kabančią... Jis nukabino ją ir pašaukė mano vyrą“, – pasakojo moteris.
Nepaisant visų šeimos pastangų, kad žavioji šuniukas vėl kvėpuotų, „jos nebėra“.
Ji sužinojo gniuždančią žinią grįždama namo ir nedelsdama nuvežė šuniuką pas veterinarus.
„Žinau, kad jie nieko negalėjo padaryti, bet aš nežinojau, ką daryti. Velykų sekmadienį gimusi Mabel tragiškai mirė. Jos nebėra, nes jos antkaklis užsikabino ir užsiveržė. Jei jūsų šunys nešioja juos namuose, prašau – nuimkite. Neapsimoka“, – kalbėjo sugniuždyta moteris.
Vos prieš dieną paskelbta tragiška istorija palietė daugelio širdis, surinkusi beveik 385 tūkst. peržiūrų ir beveik 11 tūkst. reakcijų.
Daugiau nei 1 700 žmonių užplūdo komentarų skiltį, norėdami išreikšti nuoširdžią užuojautą.
Vienas parašė: „Apgailestauju, tokia liūdna nelaimė“.
Kolega „tiktokeris“ pasidalino, kaip dažna antkaklio klaida vos nesibaigė tragedija ir jo šeimai.
„Taip, tai beveik atsitiko ir mano šuniui, ant antkaklio buvo prikabinta ir vardo etiketė, ir ji pašoko ant palangės, nes žinojo, kad mes išeiname. Mano brolis kažką pamiršo ir grįžęs po 2 minučių pamatė ją kabantį ant radiatoriaus prie lango. Jos vardo etiketė įstrigo radiatoriaus viršuje, ji tiesiog ten kabėjo, po kelių minučių ji bus mirusi, ačiū Dievui, jis grįžo ir ji gyveno su mumis dar 15 metų“, – dalijosi savo sukrečiančia patirtimi.
„O dieve, tai baisu, aš dar negirdėjau, kad taip nutiktų“, – rašė kitas komentatorius.
„Ačiū, ką tik pašalinau savo šunims antkaklius. Jie nešiojo juos 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę ir nešiojo daugelį metų, bet aš nenoriu rizikuoti. Apgailestauju dėl netekties“, – komentavo kitas gyvūnų savininkas.
