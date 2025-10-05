Mokslininkai paaiškino, kodėl katės neateina, kai jas šaukiate

Daugelis žmonių laiko savo katę šeimos nariu arba artimu draugu. Tuo pačiu metu sunku nepastebėti, kad jos nėra tokios bendraujančios kaip, pavyzdžiui, šunys.
Katės dažnai mieliau leidžia laiką vienos, stebėdamos praeivius pro langą arba atsipalaiduodamos ant sofos. Tuo tarpu, jei jas pašauki, galima susidurti su visišku abejingumu.
Mokslininkai išsiaiškino, ką reiškia, kai jūsų katė jus ignoruoja.
Kodėl katės neateina, kai jas šaukiate
Katės elgesio specialistas Jackson Galaxy, vedantis laidą „Mano katė iš pragaro“, paaiškino, kodėl katė neateina, kai ją šaukiate.
„Taigi, jūsų katė sėdi kitoje kambario pusėje, jūs žiūrite į ją, šaukiate jos vardą, bet nieko neįvyksta. Jūs įsižeidžiate ir klausiate savęs: „Ar mano katė apskritai atpažįsta mano balsą?“ – sakė jis savo vaizdo įraše „TikTok“.
Pasak eksperto, 2013 m. Tokijo universitete buvo atliktas tyrimas ir nustatyta, kad tik 10 proc. kačių, atpažinusių žmogaus balsą, ėmėsi kokių nors veiksmų, pavyzdžiui, pajudino uodegą, miaukė ar parodė kitokį susidomėjimą.
Tyrimo metu savininkai ir nepažįstami žmonės šaukė kates vardais, kad pamatytų jų reakciją. Jos sujudino ausis arba apsižvalgė. Tai įrodė, kad gyvūnai girdėjo ir suprato, kad šaukiami būtent jie.
Nepaisant to, jos greitai prarado susidomėjimą situacija ir toliau užsiiminėjo savo reikalais. Nors šeimininko balsas sukeldavo didesnį atgarsį, jos vis tiek neatsikeldavo, kad prie jo priartėtų.
„Taigi, jei kada nors manėte, kad jūsų katė žino, kas jūs esate, bet nori jus ignoruoti, jūs buvote teisūs“, – sakė specialistas.
Socialinio tinklo vartotojai aktyviai komentavo vaizdo įrašą. Jie patvirtino, kad jų katės judina ausis, kai į jas kreipiamasi, tačiau vis tiek toliau ignoruoja juos.
„Jų gynybai galima pasakyti, kad jei kas nors nuolat be priežasties šauktų jus vardu, jūs taip pat pradėtumėte susidomėjimą ir imtumėte jį ignoruoti“, – pažymėjo vienas iš vartotojų.
Kito komentatoriaus nuomone, tai rodo didelį skirtumą tarp kačių ir šunų.
„Manau, kad šuo yra vaikas, o katė – paauglys. Esu beveik įsitikinęs, kad mano paauglys atpažįsta mano balsą, bet 90 proc. atvejų renkasi nieko nedaryti. Taip pat kaip ir mano katės“, – apibendrino jis.
