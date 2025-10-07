Po pastabos dėl šuns paplūdimyje – žiaurus išpuolis: moteriai sulaužyti šonkauliai, kraujas išsiliejo į smegenis

60-metė tapo auka ir prabilo po to, kai patyrė siaubingų sužalojimų per smurtinį išpuolį vaikštinėdama paplūdimyje Pietryčių Kvinslande, Australijoje.
Kathy McKenzie užpuolė jaunas nepažįstamasis, kai vaikščiojo paplūdimyje palei Peregian paplūdimį Saulėtekio pakrantėje.
2025 m. balandžio 8 d., apie 9 val., K. McKenzie pasakojo, kad ji ėjo pro vyrą su šunimi ir nurodė jam, kad „Peregian Beach“ yra miesto tarybos paskirta zona be šunų.
„Ir tada… aš atsidūriau ant žemės ir iš tikrųjų nesupratau, kas atsitiko“, – „A Current Affare“ pasakojo K. McKenzie.
Policija teigia, kad vyras pargriovė K. McKenzie ant žemės, o paskui pabėgo su savo šunimi.
Trys liudininkai nuskubėjo prie jos pusiau sąmoningos ir liko su moterimi, kol atvykę greitosios pagalbos medikai skubiai nuvežė ją į ligoninę.
K. McKenzie patyrė kraujavimą į smegenis, moteriai buvo sulaužyti penki šonkauliai, kryžkaulis ir keli pėdos kaulai.
Vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo netoli paplūdimio buvusius vyras ir jo šunį, bėgančius iš ten po įtariamo išpuolio.
Po trijų mėnesių 28 metų Thomas Keysas buvo suimtas ir apkaltintas sunkiu kūno sužalojimu. Vėliau šį mėnesį jis stos į teismą.
K. McKenzie sakė norinti pasidalyti savo istorija, norėdama pabrėžti „sisteminį“ vėlavimą, su kuriuo susiduria smurto aukos Australijoje.
„Smurtas niekada nėra tinkamas ir mums reikia geresnių sistemų, kurios padėtų tiems, kurie yra smurto aukos“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė K. McKenzie.
