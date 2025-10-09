„Penktai kojai“ – dar vienas smūgis: nusisuka suomiai

Pasak tarnybos, oficialiame laiške organizacija nurodė, kad bendradarbiauti buvo atsisakyta išsiaiškinus, jog į perpildytą prieglaudą vežami gyvūnai augintiniai iš trečiųjų šalių.
„Nutraukėme bendradarbiavimą su „Penkta Koja“, kai sužinojome, jog į jau perpildytą prieglaudą, apeinant įstatymus – per Baltarusiją ir Latviją – buvo atgabenta benamių šunų iš Sakartvelo. Pirmą kartą apie tai sužinojome 2022–2023 metais. Tuomet griežtai pareiškėme, kad tokie veiksmai yra nelegalūs ir nepriimtini. Deja, ši praktika nesustojo. Turime oficialių dokumentų, kurie patvirtina, kad atvežimai iš Sakartvelo nebuvo vienkartiniai – šunys buvo gabenami reguliariai“, – laiške nurodė Suomijos gyvūnų globos organizacijos atstovai.
Kaip skelbta, trečiadienį Kauno rajone įsikūrusioje gyvūnų globos įstaigoje „Penkta koja“ VMVT atliko planinį patikrinimą, kurio metu, nustačius gausybę pažeidimų, iš jos paėmė 25 netinkamomis sąlygomis laikomus šunis.
Pasak tarnybos, jos specialistai patikrinimo metu įstaigoje aptiko, kad dalis keturkojų laikomi ankštuose transportavimo boksuose ir narvuose.
Atsižvelgdama į nustatytus pažeidimus, buvo priimtas sprendimas paimti 25 šunis ir perduoti juos kitiems gyvūnų globėjams, turintiems tinkamas sąlygas bei galimybes užtikrinti jų priežiūrą.
Tarnybos teigimu, įstaigai jau ne kartą buvo nurodyta ištaisyti netinkamas gyvūnų laikymo sąlygas ir nepriimti naujų augintinių, kol nebus pagerintos sąlygos jau globojamiems. Tačiau, pasak jos, šie reikalavimai liko neįgyvendinti.
Iki kol tyrimas bus tęsiamas, iš įstaigos paimti šunys bus laikomi globoje, o po to jiems bus ieškomi nauji namai.
