Kaune – žiaurus elgesys su gyvūnu: katė rasta su kulka letenoje

„Norėjau pasidalinti labai liūdna istorija. Situacija tokia, mūsų katė buvo pabėgusi iš namų ir dingo savaitei laiko. Šį vakarą kaimynė ją išgirdo duobėje miauksinčią.
Ją ištraukėme ir pastebėjome, jog ji šlubuoja. Nuvežėme pas veterinarus ir po rentgeno nuotraukos pastebėjome, jog jos kūnelyje (letenoje) yra orinio šautuvo kulka.
Kadangi katė jau neturėjo vienos kojos ir dabar buvo pašauta antra koja (abi priekinės), veterinarai minėjo, jog po galimos labai sunkios operacijos katė privalėtų būti apie keturis mėnesius uždaryta narve, jog gytų koja.
Tą labai sunku užtikrinti, kadangi kita priekinė koja yra amputuota, todėl ji visada remtųsi su koja, kuri buvo ką tik išoperuota. Po kalbų su veterinarijos įstaiga, nusprendėme, kad norime, jog katė toliau nebesikankintų“, – sukrečiančią istoriją baigė kaunietė.
Sunkų sprendimą priimti priversta skaitytoja paragino ir kitus kauniečius saugoti save ir savo augintinius.
Primename, jog apie žiaurų elgesį su gyvūnais esame rašę ir anksčiau. Rugsėjį skaitytojai buvo pranešę apie pavojingomis sąlygomis laikomą katiną. Tuomet į situaciją įsikišo ir Kauno policija.
