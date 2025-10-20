Visa tiesa apie kačių draugystę: įspėja, kad ne viskas taip paprasta

Katės yra išrankūs gyvūnai, kurie lėtai pripranta prie kitų naminių gyvūnėlių. Todėl daugelis žmonių domisi, ar jūsų katė galės susidraugauti su kitomis katėmis, rašo catster.com.
Nepaisant to, kad kai kurios katės gali susidraugauti per kelias dienas ar savaites, paprastai reikia nuo 8 iki 12 mėnesių, kad dvi katės užmegztų tokius artimus ryšius, kuriuos būtų galima vadinti draugyste.
„Tačiau kai kuriais atvejais dvi katės gali niekada nesusidraugauti. Nors paprastai tokia situacija reiškia, kad dvi katės tiesiog netrukdo viena kitai, kartais dėl gyvūnų saugumo ir sveikatos reikia vieną iš jų visam laikui perkelti į kitą vietą“, – pabrėžiama straipsnyje.
Taip pat verta prisiminti, kad katės iš prigimties yra vieniši gyvūnai. Jos gali turėti normalius santykius su kitais gyvūnais ir žmonėmis, tačiau gamtoje katės paprastai gyvena vienos.
„Jos gali bendrauti su kitomis katėmis tik ginčų dėl teritorijos atveju arba poravimosi sezono metu. Jei kada nors stebėjote laukinių kačių koloniją, tikriausiai pastebėjote, kad kai kurios katės tikrai laikosi kartu. Daugeliu atvejų šios katės susidraugavo nuo mažens. Jos gali būti netgi broliai ar seserys“, – paaiškino leidinys.
Ar jūsų katei reikia kito pūkuoto draugo?
Jei dabar turite vieną katę ir galvojate apie antrą, tai galbūt gyvūnui tai bus naudinga, jei jis daug laiko praleidžia vienas. Tačiau reikia atsižvelgti į tai, kad dauguma kačių yra patenkintos gyvenimu namuose be kitų kačių.
„Laukinėje gamtoje jų teritorija yra gana didelė, todėl katės dažnai nenori dalytis savo teritorija su kitomis katėmis. Tai viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl taip sunku supažindinti dvi kates viena su kita“, – pabrėžiama straipsnyje.
Tuo pačiu metu, jei jūsų katės negali priprasti viena prie kitos, verta kreiptis į veterinarą ir paklausti apie geriausią būdą, kaip jas teisingai ir saugiai supažindinti.